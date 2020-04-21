Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 21.04.2020    18:14:57
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Апрель » 21 » 13:50:45

Застолье и стрельба: в частном доме на окраине Житомира по-особенному отметили Пасху

Сегодня, 14:10:45 829 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Застолье и стрельба: в частном доме на окраине Житомира по-особенному отметили Пасху

 В Житомире полицейские задержали мужчину, который выстрелил из оружия в своего знакомого. Инцидент произошел на Пасху в одном из частных домов на окраине города. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.

"Предварительно, между раненым и еще одним гостем возник конфликт, после чего один из мужчин ушел. Впоследствии он вернулся, и, позвав оппонента из комнаты в коридор, направил на него самодельное устройство для стрельбы и выстрелил", - информирует полиция.

С места происшествия нападающий убежал. Раненого госпитализировали в реанимационное отделение больницы и провели оперативное вмешательство.

Через несколько часов оперативники разыскали 31-летнего житомирянина, причастного к происшествию. Во время неотложного обыска по месту его жительства полицейские изъяли охотничьи гильзу, порох и картечь.

Мужчину задержали, 20 апреля следователи объявили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и в настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Законодательством такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Тэги: пасха, Житомир, стрельба, застолье
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus