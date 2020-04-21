В Житомире полицейские задержали мужчину, который выстрелил из оружия в своего знакомого. Инцидент произошел на Пасху в одном из частных домов на окраине города. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Предварительно, между раненым и еще одним гостем возник конфликт, после чего один из мужчин ушел. Впоследствии он вернулся, и, позвав оппонента из комнаты в коридор, направил на него самодельное устройство для стрельбы и выстрелил"
, - информирует полиция.
С места происшествия нападающий убежал. Раненого госпитализировали в реанимационное отделение больницы и провели оперативное вмешательство.
Через несколько часов оперативники разыскали 31-летнего житомирянина, причастного к происшествию. Во время неотложного обыска по месту его жительства полицейские изъяли охотничьи гильзу, порох и картечь.
Мужчину задержали, 20 апреля следователи объявили ему о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений и в настоящее время решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Законодательством такое уголовное преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.
Застолье и стрельба: в частном доме на окраине Житомира по-особенному отметили Пасху