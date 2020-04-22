На Соборной возвращают старую разметку. Мэр объяснил, почему отказались от трансформации главной площади Житомира

Вечером 21 апреля в Житомире перекрыли движение транспорта на Соборной площади и начали вытирать временную желтую разметку - малый круг у драмтеатра.
В течение 22 апреля на центральной площади Житомира должны нанести "грушевидную" разметку, которая действовала на Соборной до сентября 2019 года, но с некоторыми доработками.
Как сообщал "Журнал Житомира
", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс
на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы.
Победителем стало проектное предложение
ЛКП "Институт пространственного развития". Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха
.
Новую схему движения не утверждала патрульная полиция
, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали "зеленый свет" на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира
.
Водители неоднозначно встретили новшества
и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города
.
По словам городского головы Житомира, за полгода при использовании новой разметки количество аварийных ситуаций на площади значительно уменьшилось.
Но несмотря на все плюсы от новой разметки, власти приняли решение вернуться к старой. Причина - отсутствие средств, 300 миллионов гривен на реализацию реконструкции, а также внешний вид площади.
"Оставлять до тех пор, пока у нас нет финансирования, данную схему на площади Соборной мы не видим возможным. Она (схема - ред.) может существовать, автомобили могут свободно передвигаться, но внешний вид площади Соборной является не очень красивым. Количество временных знаков, которое там установлено, ограждение временное - это все не украшает центральную площадь города Житомира. Поэтому мы хотим изменить. Это будет не совсем старая схема, она будет более безопасна, чем была до этого. И вернемся уже к этой истории когда будет финансирование на этот проект", - рассказал мэр города Сергей Сухомлин.
На Соборной возвращают старую разметку. Мэр объяснил, почему отказались от трансформации главной площади Житомира
Так бы сделали в любой НОРМАЛЬНОЙ стране, но никак не на Украине!
Ткачука уволили, денежки плакали. Это демократия.
Никто ни за что не отвечает....
Этот вариант и ускоряет движение и не создает пробок и менее аварийный.
А потраченые деньги ...... да и хрен с ними.... и так их никто не видел....