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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 22 » 08:32:13

На Соборной возвращают старую разметку. Мэр объяснил, почему отказались от трансформации главной площади Житомира

Вчера, 08:44:50 2625 5 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Соборной возвращают старую разметку. Мэр объяснил, почему отказались от трансформации главной площади Житомира

 Вечером 21 апреля в Житомире перекрыли движение транспорта на Соборной площади и начали вытирать временную желтую разметку - малый круг у драмтеатра.

В течение 22 апреля на центральной площади Житомира должны нанести "грушевидную" разметку, которая действовала на Соборной до сентября 2019 года, но с некоторыми доработками.



Как сообщал "Журнал Житомира", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы. 

Победителем стало проектное предложение ЛКП "Институт пространственного развития". Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха

Новую схему движения не утверждала патрульная полиция, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали "зеленый свет" на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира

Водители неоднозначно встретили новшества и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города.

По словам городского головы Житомира, за полгода при использовании новой разметки количество аварийных ситуаций на площади значительно уменьшилось.



Но несмотря на все плюсы от новой разметки, власти приняли решение вернуться к старой. Причина - отсутствие средств, 300 миллионов гривен на реализацию реконструкции, а также внешний вид площади.
 

"Оставлять до тех пор, пока у нас нет финансирования, данную схему на площади Соборной мы не видим возможным. Она (схема - ред.) может существовать, автомобили могут свободно передвигаться, но внешний вид площади Соборной является не очень красивым. Количество временных знаков, которое там установлено, ограждение временное - это все не украшает центральную площадь города Житомира. Поэтому мы хотим изменить. Это будет не совсем старая схема, она будет более безопасна, чем была до этого. И вернемся уже к этой истории когда будет финансирование на этот проект", - рассказал мэр города Сергей Сухомлин.




 
Тэги: Соборная площадь, разметка, Житомир
Комментариев: 5
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 08:51:03, Вчера [Материал]
0

сколько денег стоило ? разработать новую разметку, а потом вернуться к старой.... деньги на ветер....Сухоблин расскажет ?)
Гражданин
2 Гражданин (Гражданин)   • 10:10:38, Вчера [Материал]
+3

Cовок и бедность победили.
Vovik-RF
3 Vovik (Vovik-RF)   • 12:27:23, Вчера [Материал]
0

Вот теперь деньги, потраченные на нанесение новой разметки в 2019 году + деньги, которые выделены теперь на возвращение разметки взад по исполнительному листу вычесть из зарплата тех, кто принимал это дебильное решение в 2019 году.
Так бы сделали в любой НОРМАЛЬНОЙ стране, но никак не на Украине!
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 15:19:43, Вчера [Материал]
0

какие деньги?
Ткачука уволили, денежки плакали. Это демократия.
Никто ни за что не отвечает....
victorio
5 Виктор (victorio)   • 22:27:19, Вчера [Материал]
0

Старая разметка была очень класная с одним большим минусом! Тот кто въезжает на круг был на главной а тот кто уже на кольце был на второстепенной. На всех нормальных круговых развязках: тот кто уже на круге - на главной, тот кто заезжает на круг - на второстепенной.
Этот вариант и ускоряет движение и не создает пробок и менее аварийный.
А потраченые деньги ...... да и хрен с ними.... и так их никто не видел....
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