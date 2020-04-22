На Соборной возвращают старую разметку. Мэр объяснил, почему отказались от трансформации главной площади Житомира

"Оставлять до тех пор, пока у нас нет финансирования, данную схему на площади Соборной мы не видим возможным. Она (схема - ред.) может существовать, автомобили могут свободно передвигаться, но внешний вид площади Соборной является не очень красивым. Количество временных знаков, которое там установлено, ограждение временное - это все не украшает центральную площадь города Житомира. Поэтому мы хотим изменить. Это будет не совсем старая схема, она будет более безопасна, чем была до этого. И вернемся уже к этой истории когда будет финансирование на этот проект", - рассказал мэр города Сергей Сухомлин.