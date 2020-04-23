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Вниманию водителей! На Соборной площади новая схема движения и разметка

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Вниманию водителей! На Соборной площади новая схема движения и разметка

 В Житомире на Соборной площади изменили схему движения. Новую разметку наносили в течение 22 апреля и поздно вечером площадь открыли для транспорта.

Как стало известно «Журналу Житомира», новая разметка аналогична той, что действовала до ноября 2019 года, однако с некоторыми изменениями: центральный круг теперь имеет две полосы движения, вместо трех.

Новую схему движения сегодня утвердили на внеочередном заседании исполкома городского совета.



Напомним, в ноябре 2019 года на Соборной площади изменили схему движения и нанесли временную разметку. За полгода при использовании новой разметки количество аварийных ситуаций на площади значительно уменьшилось.

Однако, власти приняли решение вернуться к старой схеме движения. Подробнее об этом рассказал городской голова Сергей Сухомлин.

Тэги: Соборная площадь, разметка, схема движения, Житомир
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