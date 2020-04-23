Вниманию водителей! На Соборной площади новая схема движения и разметка

В Житомире на Соборной площади изменили схему движения. Новую разметку наносили в течение 22 апреля и поздно вечером площадь открыли для транспорта.
Как стало известно «Журналу Житомира
», новая разметка аналогична той, что действовала до ноября 2019 года, однако с некоторыми изменениями: центральный круг теперь имеет две полосы движения, вместо трех.
Новую схему движения сегодня утвердили на внеочередном заседании исполкома городского совета.
Напомним, в ноябре 2019 года на Соборной площади изменили схему движения и нанесли временную разметку. За полгода при использовании новой разметки количество аварийных ситуаций на площади значительно уменьшилось.
Однако, власти приняли решение вернуться к старой схеме движения. Подробнее об этом рассказал городской голова Сергей Сухомлин
.