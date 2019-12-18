Властям Житомира надоела новая разметка на Соборной: будут рисовать новую

"Я завтра помогу организовать четыре хорошего размера автомобиля и четыре хороших водителя, они вас прокатят по площади Соборной и вы поймете, что там происходит", - сказала Любовь Цимбалюк.

"Если исполком проголосует за изменение разметки, то мы собираем рабочую группу и решаем, какую разметку надо сделать, обсуждаем, согласовываем с полицией, со всеми, и тогда делаем", - пояснил мэр Сергей Сухомлин тем, кто предлагал вернуть старую разметку на площадь.