Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1817:43:25

Властям Житомира надоела новая разметка на Соборной: будут рисовать новую

Вчера, 17:47:25 1953 17 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Властям Житомира надоела новая разметка на Соборной: будут рисовать новую

 Депутаты проголосовали за то, чтобы горисполком изменил организацию дорожного движения на площади Соборной в Житомире и были проведены общественные обсуждения по этому вопросу.

Такое предложение согласительного совета рассматривали на сессии Житомирского горсовета 18 декабря, передает Житомир инфо.

"Согласительный совет рекомендовал подготовить проект решения исполнительного комитета городского совета по изменению организации дорожного движения на площади Соборной и провести общественные обсуждения с выше указанного вопроса", - озвучил мэр рекомендацию согласительного совета.

Депутат Любовь Цимбалюк назвала ситуацию с новой организацией движения на площади Соборной "катастрофой".
 

"Я завтра помогу организовать четыре хорошего размера автомобиля и четыре хороших водителя, они вас прокатят по площади Соборной и вы поймете, что там происходит", - сказала Любовь Цимбалюк.


После бурного обсуждения за рекомендацию согласительного совета о возврате старой разметки на площади Соборной проголосовали только 18 депутатов из 30 присутствующих - решение не принято. В частности, не голосовала за предложение Любовь Цимбалюк, которая перед голосованием вышла из сессионного зала.

Депутаты решили вернуться к рассмотрению предложения об изменении нынешней организации движения на Соборной.
 

"Если исполком проголосует за изменение разметки, то мы собираем рабочую группу и решаем, какую разметку надо сделать, обсуждаем, согласовываем с полицией, со всеми, и тогда делаем", - пояснил мэр Сергей Сухомлин тем, кто предлагал вернуть старую разметку на площадь.


Депутат Иван Фурлет отметил, что сейчас нельзя наносить дорожную разметку, потому что для этого нужно, чтобы среднесуточная температура несколько дней была +12 градусов.

Со второй попытки за предложение согласительного совета проголосовали 29 депутата из 33 присутствующих.

Как сообщал "Журнал Житомира", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы. Победителем стало проектное предложение ЛКП «Институт пространственного развития». Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха. Новую схему движения не утверждала патрульная полиция, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали «зеленый свет» на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира. Водители неоднозначно встретили новшества и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города.
Тэги: горсовет, Соборная площадь, Житомир, разметка
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Комментариев: 17
Yur4ik61
1 Yurik (Yur4ik61)   • 17:57:17, Вчера
+2

Це ххх.
BADMAD
2 Денис (BADMAD)   • 18:02:20, Вчера
+4

кучу денег в женский орган они ....
telefon
15 джавахарлал нюру (telefon)   • 21:52:57, Вчера
+1

И хрен кто ответит за засунутые в ... туда деньги. Наверное, немалые.
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 19:11:20, Вчера
+3

Они хоть бы отзывы на ЖЖ читали, если своих мозгов нет
RaID
4 Сергій (RaID)   • 19:33:58, Вчера
+1

Коли не дають аргументи що і як варто б змінити, а просто "катастрофа" і таке інше, то це просто популізм на темі. Але піпл хаває, то ж не здивуюсь якщо повернуть. Так що до європейського міста нам ще ой як далеко, бо шлях йде через голови.
DomA
6 Владимир (DomA)   • 20:00:49, Вчера
+1

а в головах "совок" з відповідною широною смуг! як гадає новообраний по транспорту)
Koron
7 Koron (Koron)   • 20:13:21, Вчера
-1

В чем европейскость? В вечной тесноте на дорогах города? Это как раз минус "европейскости". Это от безысходности - территории маленькие, а народу много. Давайте начинать думать своей головой перед тем как слепо повторять заезженные, протертые до дыр слоганы и устаревшие мейнстримы.
DomA
10 Владимир (DomA)   • 20:22:47, Вчера
0

звичайно, жити і нічого не змінювати простіше! ти реально думаєш, що ширина смуги залежить від розміру країни?)))
Koron
12 Koron (Koron)   • 20:54:17, Вчера
0

Так меняй - заставь свою квартиру бессмысленной мебелью и вещами, оставь для прохода 30 см - и показывай пальцем на "идиотов", которые живут в просторных домах.
pushistik13
11 Пушистик (pushistik13)   • 20:33:34, Вчера
+2

таких крысиных троп в мире вроде нигде кроме вевропы больше нет. Это генная память. Монголы на века страх открытых пространств внушили.
garold
13 Кonstantin (garold)   • 21:13:51, Вчера
-1

Хм,монголы,а чего же твой любимый совок такие крысиные тропы и подъезды к городу сделал,ещё немного и город станет в пробках,а носитель генной памяти?
pushistik13
14 Пушистик (pushistik13)   • 21:46:24, Вчера
0

чёйто?
мой СССР нормально всё спроектировал, учитывая требования 30тилетней давности.
Это уже чей-то совок со стороны Кыива светофор влепил и какую-то хрень бетонную посреди дороги....
garold
16 Кonstantin (garold)   • 22:55:30, Вчера
0

Твой совок ничего не проектировал,ширина Бердичевской и Киевской не менялась со времён царя,чёт твои монголы как то скудно любили простор...
aptik
5 Артем (aptik)   • 19:59:13, Вчера
-3

Не трогайте разметку. Сейчас все хорошо.
Koron
9 Koron (Koron)   • 20:17:09, Вчера
+2

Да, очередь на Киевской хорошая
aptik
17 Артем (aptik)   • 00:20:11, Сегодня
0

Потому что у нас люди не уверенные водители. Стоят по пару минут боятся выехать. Там 3 метра пересечь всего нужно. Я сколько езжу еще ни разу там не стоял больше 2-3 минут. Я спецом если еду куда то то через площадь еду. И не доказывайте мне что там проблема проехать. А если кто то думает что будет стоят в пробке там(чаще всего эти люди едут в сторону корбутовки), то есть вариант не ехать с киевской на площадь, а поехать по театральной на площадь или на мал. бердичевскую и не стоять бояться выехать с киевской.
DMB2016
8 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 20:14:26, Вчера
+1

хаха,ЦИРК ШАПИТО НА ВЫЕЗДЕ...То не нравится,то туда то сюда.как дети..Житомиру до Европы,как до Луны пешком.
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