Властям Житомира надоела новая разметка на Соборной: будут рисовать новую

Депутаты проголосовали за то, чтобы горисполком изменил организацию дорожного движения на площади Соборной в Житомире и были проведены общественные обсуждения по этому вопросу.
Такое предложение согласительного совета рассматривали на сессии Житомирского горсовета 18 декабря, передает Житомир инфо
.
"Согласительный совет рекомендовал подготовить проект решения исполнительного комитета городского совета по изменению организации дорожного движения на площади Соборной и провести общественные обсуждения с выше указанного вопроса"
, - озвучил мэр рекомендацию согласительного совета.
Депутат Любовь Цимбалюк назвала ситуацию с новой организацией движения на площади Соборной "катастрофой".
"Я завтра помогу организовать четыре хорошего размера автомобиля и четыре хороших водителя, они вас прокатят по площади Соборной и вы поймете, что там происходит", - сказала Любовь Цимбалюк.
После бурного обсуждения за рекомендацию согласительного совета о возврате старой разметки на площади Соборной проголосовали только 18 депутатов из 30 присутствующих - решение не принято. В частности, не голосовала за предложение Любовь Цимбалюк, которая перед голосованием вышла из сессионного зала.
Депутаты решили вернуться к рассмотрению предложения об изменении нынешней организации движения на Соборной.
"Если исполком проголосует за изменение разметки, то мы собираем рабочую группу и решаем, какую разметку надо сделать, обсуждаем, согласовываем с полицией, со всеми, и тогда делаем", - пояснил мэр Сергей Сухомлин тем, кто предлагал вернуть старую разметку на площадь.
Депутат Иван Фурлет отметил, что сейчас нельзя наносить дорожную разметку, потому что для этого нужно, чтобы среднесуточная температура несколько дней была +12 градусов.
Со второй попытки за предложение согласительного совета проголосовали 29 депутата из 33 присутствующих.
Как сообщал "Журнал Житомира
", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс
на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы. Победителем стало проектное предложение
ЛКП «Институт пространственного развития». Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха
. Новую схему движения не утверждала патрульная полиция
, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали «зеленый свет» на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира
. Водители неоднозначно встретили новшества
и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города
.
мой СССР нормально всё спроектировал, учитывая требования 30тилетней давности.
Это уже чей-то совок со стороны Кыива светофор влепил и какую-то хрень бетонную посреди дороги....