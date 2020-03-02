За разметку в центре Житомира суд «впаял» штраф чиновнику городского совета

Королёвский райсуд Житомира оштрафовал начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова за разметку по улице Большой Бердичевской.
Об этом говорится в постановлении суда от 4 февраля 2020 года, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, передает Житомир инфо
.
В материалах суда говорится, что должностное лицо нарушило нормы и стандарты, касающиеся безопасности дорожного движения: не выполнило предписание №318 должностного лица уполномоченного подразделения Нацполиции от 31.10.2019 по приведению в соответствие с ДБН и другими нормативно-правовыми документами в сфере безопасности дорожного движения дорожную разметку по улице Большая Бердичевская от площади Соборной до Старого бульвара в г. Житомире, чем нарушило п. 1.5 Правил дорожного движения Украины и совершило нарушение, предусмотренное ст.188-28 КоАП
.
«Нарушитель в суд 9.12.2019, 16.01.2020, 04.02.2020 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен», - говорится в материалах суда.
Согласно постановлению, сумма штрафа составляет 255 гривен. Также Глазунов должен уплатить судебный сбор 420 гривен.
Напомним, в Житомире после капремонта улицы Большой Бердичевской появились две односторонние велополосы
. Полиция заявила, что новая разметка нанесена с нарушениями
и она не соответствует ДБН.
Ерунда получается: по закону метровую (или сколько там?) полосу просто негде разместить, поэтому вообще ничего не будет, да?