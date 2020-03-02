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Главная » Новости » Житомир » Власть » 2020 » Март » 2 » 14:54:56

За разметку в центре Житомира суд «впаял» штраф чиновнику городского совета

Сегодня, 15:31:56 3339 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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За разметку в центре Житомира суд «впаял» штраф чиновнику городского совета

 Королёвский райсуд Житомира оштрафовал начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова за разметку по улице Большой Бердичевской.

Об этом говорится в постановлении суда от 4 февраля 2020 года, опубликованной в Едином государственном реестре судебных решений, передает Житомир инфо.

В материалах суда говорится, что должностное лицо нарушило нормы и стандарты, касающиеся безопасности дорожного движения: не выполнило предписание №318 должностного лица уполномоченного подразделения Нацполиции от 31.10.2019 по приведению в соответствие с ДБН и другими нормативно-правовыми документами в сфере безопасности дорожного движения дорожную разметку по улице Большая Бердичевская от площади Соборной до Старого бульвара в г. Житомире, чем нарушило п. 1.5 Правил дорожного движения Украины и совершило нарушение, предусмотренное ст.188-28 КоАП.


 

«Нарушитель в суд 9.12.2019, 16.01.2020, 04.02.2020 не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен», - говорится в материалах суда.


Согласно постановлению, сумма штрафа составляет 255 гривен. Также Глазунов должен уплатить судебный сбор 420 гривен.

Напомним, в Житомире после капремонта улицы Большой Бердичевской появились две односторонние велополосы. Полиция заявила, что новая разметка нанесена с нарушениями и она не соответствует ДБН.
Тэги: штраф, Житомир, суд, горсовет, чиновник, разметка
Комментариев: 4
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:26:26, Сегодня [Материал]
+2

Помнится, о том, что разметка сделана с нарушениями, на ЖЖ писали сразу. То, что чиновника наказали - правильно, но надо было, чтобы удаление старой и нанесение новой разметки было за его счёт.
Ивасик
4 Телесик (Ивасик)   • 18:15:31, Сегодня [Материал]
+1

Как наказали? Смешным штрафом? Это настолько существенное наказание, что чудо начальник даже не являлся в суд (я бы и сам не ходил в суд из-за такого смешного наказания). Он себе премию выпишет в разы превышающую этот штраф)
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 17:22:31, Сегодня [Материал]
0

Наверное, объезжать как попало брошенные автомобили куда "безопаснее" для велосипедистов, чем вот эта ужжжасная полоса.
Ерунда получается: по закону метровую (или сколько там?) полосу просто негде разместить, поэтому вообще ничего не будет, да?
google
3 Гугиль (google)   • 18:12:06, Сегодня [Материал]
0

ого....штраф 420 рупий )
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