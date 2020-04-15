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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 15 » 08:32:45

На главную площадь Житомира вернут старую разметку: схема движения

Сегодня, 08:50:45 2244 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На главную площадь Житомира вернут старую разметку: схема движения

 В Житомире на Соборной площади вернут старую "грушевидную" разметку. Площадь планируют перекрыть 21 и 22 апреля для нанесения новой-старой разметки.

Об этом сообщается в проекте решения исполкома, размещенном на сайте мэрии 14 апреля.

"С целью обеспечения безопасности движения общественного транспорта и пешеходов на площади Соборной и изменения схемы движения в соответствии со статьями 30, 32 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", исполнительный комитет городского совета решил ... 21 и 22 апреля 2020 года организовать перекрытие движения транспорта на площади Соборной с целью введения в действие схемы организации дорожного движения", - говорится в документе.

В приложении к проекту решения опубликована схема движения транспорта, которая действовала на Соборной до октября 2019 года.



Как сообщал "Журнал Житомира", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы. Победителем стало проектное предложение ЛКП "Институт пространственного развития". Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха. Новую схему движения не утверждала патрульная полиция, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали "зеленый свет" на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира. Водители неоднозначно встретили новшества и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города.
Тэги: Житомир, разметка, Соборная площадь
Комментариев: 14
leon_ztmr
1 Алексей (leon_ztmr)   • 08:58:39, Сегодня [Материал]
-3

Отлично!
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 09:02:43, Сегодня [Материал]
+2

Вот придурки, нормально же было.
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 09:05:57, Сегодня [Материал]
+2

И в чём "безопасность"? В повышенной скорости прохождения круга? Это наоборот работает, посмотрите на Европу, куда вы типа "идёте".
Mykhailo
4 Михаил (Mykhailo)   • 09:08:51, Сегодня [Материал]
+2

"водители неоднозначно встретили" - спросили в первый же день нанесения новой разметки трёх старпёров, которые просто любое новшество отрицают, и по этому мощному "обоснованию" отменили весь мировой опыт.
DomA
5 Владимир (DomA)   • 09:15:59, Сегодня [Материал]
+1

ну нарешті можна буде проїхати через всю площу по діагоналі!))
дякувати кугутам Збережемо Совкові Вулиці!!!))
melan
6 melan (melan)   • 09:33:14, Сегодня [Материал]
+2

А то что сколько денег было вбухано в нынешнюю разметку, а сейчас отпилят при возврате на старую, никого не волнует???
RaID
7 Сергій (RaID)   • 10:01:12, Сегодня [Материал]
+8

Ніякого колапсу не сталось як прогнозували. У чому проблема? Лоббі житомирськіх дріфтерів? Логічніше було розглянути як стерли розмітку водії. Чи це розмітка кривувата, чи водії щось роблять не так і прийняти рішення і зробити схему постійною не розміткою, а бордюрами, клумбами чи іншими фізичними обмежувачами і все. Хоча чому дивуватись адже у відповідальних за рух у місті єдине рішення будь якої проблеми - новий світлофор.
aldan
8 Alex (aldan)   • 10:02:29, Сегодня [Материал]
-3

Всё правильно, учитывая интенсивность движения трёх-полоска лучший вариант.Смущает тот момент, что опять начнут тупить с "преимуществом" в перестроениях.
RaID
11 Сергій (RaID)   • 11:05:32, Сегодня [Материал]
+4

З якого боку до площі підходить 3 смуги руху?
Dokktor
9 Сергей (Dokktor)   • 10:10:05, Сегодня [Материал]
+5

Классно, так можно каждые пол-года делать. К стадиону добавилась еще и площадь.
Sams2
10 Семенюк Александр (Sams2)   • 10:30:25, Сегодня [Материал]
-2

Вот только все работы по возврату к здравому смылу хорошо бы провести за счет тех идиотов, которые пропихивали это дебильное нововведение.
1-10 11-13
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