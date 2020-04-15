На главную площадь Житомира вернут старую разметку: схема движения

В Житомире на Соборной площади вернут старую "грушевидную" разметку. Площадь планируют перекрыть 21 и 22 апреля для нанесения новой-старой разметки.
Об этом сообщается в проекте решения исполкома, размещенном на сайте мэрии 14 апреля.
"С целью обеспечения безопасности движения общественного транспорта и пешеходов на площади Соборной и изменения схемы движения в соответствии со статьями 30, 32 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", исполнительный комитет городского совета решил ... 21 и 22 апреля 2020 года организовать перекрытие движения транспорта на площади Соборной с целью введения в действие схемы организации дорожного движения"
, - говорится в документе.
В приложении к проекту решения опубликована схема движения транспорта, которая действовала на Соборной до октября 2019 года.
Как сообщал "Журнал Житомира
", весной 2019 года в Житомире состоялся всеукраинский градостроительный конкурс
на лучшую концепцию реконструкции центральных площадей города - Соборной и Победы. Победителем стало проектное предложение
ЛКП "Институт пространственного развития". Проектом предлагалось уменьшить автомобильное кольцо на Соборной площади, а свободные зоны превратить в локации для отдыха
. Новую схему движения не утверждала патрульная полиция
, однако после внесения правок и исправления недочетов, правоохранители дали "зеленый свет" на реализацию проекта. В ноябре проект стали воплощать на главной площади Житомира
. Водители неоднозначно встретили новшества
и многие просили вернуть старый вариант разметки. А многим житомирянам наоборот - понравилась идея с уменьшением "автомобильной" части главной площади города
.
дякувати кугутам Збережемо Совкові Вулиці!!!))