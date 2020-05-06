В Житомире, несмотря на карантин, начали подготовку к купальному сезону

Несмотря на карантин, в Житомире начали подготовку к старту купального сезона. Соответствующее распоряжение 4 мая подписал городской голова.
"С целью предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водных объектах Житомирской городской ОТГ, своевременной подготовки мест массового отдыха населения громады на водных объектах к началу купального сезона ... создать рабочую группу по проверке мест массового отдыха населения на водных объектах громады"
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До 7 мая рабочая группа должна проверить места массового отдыха населения на водных объектах.
Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения поручено с 15 июня по 15 июля провести в Житомире месячник по соблюдению правил безопасности на воде.