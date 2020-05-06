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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 6 » 08:58:46

В Житомире, несмотря на карантин, начали подготовку к купальному сезону

Сегодня, 08:58:26 738 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире, несмотря на карантин, начали подготовку к купальному сезону

 Несмотря на карантин, в Житомире начали подготовку к старту купального сезона. Соответствующее распоряжение 4 мая подписал городской голова.

"С целью предупреждения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций на водных объектах Житомирской городской ОТГ, своевременной подготовки мест массового отдыха населения громады на водных объектах к началу купального сезона ... создать рабочую группу по проверке мест массового отдыха населения на водных объектах громады", - говорится в документе.

До 7 мая рабочая группа должна проверить места массового отдыха населения на водных объектах.

Управлению по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения поручено с 15 июня по 15 июля провести в Житомире месячник по соблюдению правил безопасности на воде.



 
Тэги: Житомир, Карантин, купальный сезон
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 11:11:51, Сегодня [Материал]
+1

5 - построить таки туалет
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