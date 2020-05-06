Ночью 6 мая в пригороде Житомира водитель авто насмерть сбил велосипедиста. Сразу после аварии водитель скрылся, оставив свой автомобиль.
Как стало известно "Журналу Житомира
", роковое дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:10 на автодороге в селе Ивановка.
"Предварительно, водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь в крайней полосе в направлении г. Новоград-Волынский, не справился с управлением и совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении", - информирует полиция Житомирской области.
Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают местонахождение водителя.
"Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться в Житомирское районное отделение полиции по адресу: г. Житомир, ул. Покровская, 88 или позвонить по телефону (0412) 40-78-03 или по спецлинии 102"
, - призывают правоохранители.
Под Житомиром автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель с места ДТП сбежал. ФОТО