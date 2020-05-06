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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 6 » 10:57:10

Под Житомиром автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель с места ДТП сбежал. ФОТО

Сегодня, 11:16:10 1062 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром автомобиль насмерть сбил велосипедиста, водитель с места ДТП сбежал. ФОТО

 Ночью 6 мая в пригороде Житомира водитель авто насмерть сбил велосипедиста. Сразу после аварии водитель скрылся, оставив свой автомобиль.

Как стало известно "Журналу Житомира", роковое дорожно-транспортное происшествие произошло около 00:10 на автодороге в селе Ивановка.
 

"Предварительно, водитель автомобиля Opel Astra, двигаясь в крайней полосе в направлении г. Новоград-Волынский, не справился с управлением и совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном направлении", - информирует полиция Житомирской области.




Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают местонахождение водителя.

"Если вы были свидетелями или очевидцами указанного дорожно-транспортного происшествия, проезжали мимо и имеете записи с видеорегистратора, просим обратиться в Житомирское районное отделение полиции по адресу: г. Житомир, ул. Покровская, 88 или позвонить по телефону (0412) 40-78-03 или по спецлинии 102", - призывают правоохранители.
Тэги: велосипедист, Житомир, дтп
Комментариев: 1
mangol
1 Саня (mangol)   • 15:18:43, Сегодня [Материал]
0

Жесть.
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