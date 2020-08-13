В Житомире на мосту машина сбила велосипедиста: от полученных травм он погиб

В Житомире на улице Жуйко 13 августа легковушка Opel столкнулась с велосипедистом. ДТП произошло на мосту через Тетерев. От полученных травм велосипедист умер.
Погибший велосипедист - мужчина 1957 года рождения, передает сайт Житомир инфо
.
«Предварительно известно, что около 15.40 по улице Жуйко в Житомире произошло ДТП, известно на данный момент, что водитель автомобиля Opel 1979 года рождения, двигаясь в направлении центра города по улице Жуйко, совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном с ним направлении. От полученных травм велосипедист 1957 года рождения погиб на месте происшествия»
, - рассказали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.
В настоящее время на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
ФОТО: Житомир инфо