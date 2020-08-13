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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 13 » 17:48:33

В Житомире на мосту машина сбила велосипедиста: от полученных травм он погиб

Сегодня, 17:58:33 1045 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на мосту машина сбила велосипедиста: от полученных травм он погиб

 В Житомире на улице Жуйко 13 августа легковушка Opel столкнулась с велосипедистом. ДТП произошло на мосту через Тетерев. От полученных травм велосипедист умер.

Погибший велосипедист - мужчина 1957 года рождения, передает сайт Житомир инфо.

«Предварительно известно, что около 15.40 по улице Жуйко в Житомире произошло ДТП, известно на данный момент, что водитель автомобиля Opel 1979 года рождения, двигаясь в направлении центра города по улице Жуйко, совершил столкновение с велосипедистом, который двигался в попутном с ним направлении. От полученных травм велосипедист 1957 года рождения погиб на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе ГУНП в Житомирской области.

В настоящее время на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

ФОТО: Житомир инфо
Тэги: дтп, велосипедист, Житомир
Комментариев: 1
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 20:32:43, Сегодня [Материал]
+1

він що, спеціально наїхав? велосипед всмятку, людина загинула... жах
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