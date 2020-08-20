ДТП в Житомире: под колеса автомобиля попал 11-летний велосипедист. ФОТО

В Житомире в ДТП пострадал 11-летний велосипедист. Вероятно, мальчик пересекал пешеходный переход на велосипеде и попал под машину.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 августа на улице Параджанова.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Scorpio, 37-летний житель г. Житомира, двигаясь по ул. С. Параджанова, совершил наезд на велосипедиста, 11-летнего житомирянина, который пересекал дорогу"
, - информируют правоохранители.
В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.
ФОТО: ГУ Нацполиции Житомирской области