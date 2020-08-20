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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Август » 20 » 10:55:37

ДТП в Житомире: под колеса автомобиля попал 11-летний велосипедист. ФОТО

Сегодня, 11:11:37 522 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП в Житомире: под колеса автомобиля попал 11-летний велосипедист. ФОТО

 В Житомире в ДТП пострадал 11-летний велосипедист. Вероятно, мальчик пересекал пешеходный переход на велосипеде и попал под машину.

Как сообщили "Журналу Житомира" в полиции Житомирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 августа на улице Параджанова.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Ford Scorpio, 37-летний житель г. Житомира, двигаясь по ул. С. Параджанова, совершил наезд на велосипедиста, 11-летнего житомирянина, который пересекал дорогу", - информируют правоохранители.

В результате ДТП мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы.

ФОТО: ГУ Нацполиции Житомирской области
Тэги: велосипедист, дтп, Житомир
Комментариев: 1
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 11:30:40, Сегодня [Материал]
+2

а хіба до 14 років не заборонено виїздити дітям на дорогу?
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