Сегодня утром, 15 мая, на трассе М-06 на границе Житомирской и Киевской области произошла череда аварий.
Как передает Dtp.kiev.ua, машины столкнулись возле с. Небелица Макаровского района.
По словам очевидцев, произошло как минимум пять ДТП, с участием фур и легковушек. В настоящее время нет информации о пострадавших.
В результате ДТП на трассе возле фермерского хозяйства «Агровесна» образовалась огромная пробка.
Десятки авто столкнулись на границе Житомирской и Киевской области: фото с места массового ДТП
а глухая дымовая завеса над трассой спровоцировала это ДТП.