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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 15 » 10:31:26

Десятки авто столкнулись на границе Житомирской и Киевской области: фото с места массового ДТП

Сегодня, 11:00:40 2064 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Десятки авто столкнулись на границе Житомирской и Киевской области: фото с места массового ДТП

 Сегодня утром, 15 мая, на трассе М-06 на границе Житомирской и Киевской области произошла череда аварий.

Как передает Dtp.kiev.ua, машины столкнулись возле с. Небелица Макаровского района. 
 

По словам очевидцев, произошло как минимум пять ДТП, с участием фур и легковушек. В настоящее время нет информации о пострадавших. 

В результате ДТП на трассе возле фермерского хозяйства «Агровесна» образовалась огромная пробка.











Тэги: Житомирская область, дтп, Житомир-Киев
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 12:12:48, Сегодня [Материал]
-1

голоса клевещут, что хозяева Агровесны ночью жгли костры, чтоб защитить посадки от заморозков.

а глухая дымовая завеса над трассой спровоцировала это ДТП.
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