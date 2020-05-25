Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 25.05.2020    22:04:32
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 25 » 17:51:21

Житомирянам предлагают выбрать один из трех проектов, который изменит облик города

Сегодня, 17:56:21 1053 9 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянам предлагают выбрать один из трех проектов, который изменит облик города

 С 1 июня в Житомире стартует общегородское голосование за лучший общественный проект. В этом году в голосовании принимают 3 проекта.

Как стало известно «Журналу Житомира», проект-победитель получит на реализацию 18 миллионов гривен.
 

Проект №1 - Реконструкция кинотеатра «Жовтень» в выставочный культурный центр


Предполагается создание культурно-образовательной площадки.


 

Проект №2 - Реконструкция Нового бульвара в Житомире


Предусматривается реконструкция по озеленению и обустройству элементов благоустройства.


 

Проект №3 - Создание многофункционального общественного пространства в Водонапорной башни


Предполагается создание современного пространства для развития культурных и креативных индустрий для сохранения памятника архитектуры местного значения.



Отдать голос за проект можно будет онлайн или в пунктах для голосования, которые будут размещены в разных районах города.

Накануне старта голосования «ЖЖ» подробно расскажет о том, как и где можно отдать свой голос за понравившийся проект.
Тэги: голосование, Житомир, Проект
Комментариев: 9
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 18:04:02, Сегодня [Материал]
0

за 1 вариант
Mykhailo
2 Михаил (Mykhailo)   • 18:21:57, Сегодня [Материал]
+2

Предложенные "варианты", вместо украденного у жителей Бюджета Участия - это как выбор "вилкой в глаз, или в Ж. раз".
Все эти "варианты" устраивают власть (на них можно масштабно украсть) и ничего общего не имеют с желаниями жителей города - тротуары без луж и ям, скамейки, асфальтирование проходов по грязи и т.п.
andruha30
3 andruha30 (andruha30)   • 18:45:53, Сегодня [Материал]
+1

За №2 Новый бульвар.
Это для всех.Все там ходим и гуляем.
abraziff
4 Rostik Chvarkov (abraziff)   • 19:40:31, Сегодня [Материал]
+2

Я бы сказал что это не дело первостепенной важности что надо прям сейчас делать, но согласен с тем что можно очень хорошо на этом навариться. Лучше повысьте комфорт от города простых горожан: заменить везде коммуникации, сделать нормальный асфальт/плитку, заменить транспорт, разогнать всех маршрутчиков, оборудовать больницы и закупить новые скорое\пожарные.
Кстати о плитке, ее ложить так и не закончили, тут наверное будет тже вечный проект.
danza
5 Светлана (danza)   • 20:13:24, Сегодня [Материал]
+4

Доведите до конца хотя бы то, что начали. На Киевской плитка уже шатается во многих метах, халтурные участки так и не исправили, водоотвод без металлических решеток, весь забит листвой и мусором, в местах заезда автотранспорта плитка играет под ногами... Громадное масляное пятно после обслуживания подметальной машины рядом с кафе Золотая Арка (само рассосется?).
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:55:16, Сегодня [Материал]
0

Такі пятна повсюду на новій плитці де паркуються та їздять авто тротуарами.
FED8
7 FED8 (FED8)   • 20:56:46, Сегодня [Материал]
+1

Понтовилы у власти . За плиточные деньги можно было все тротуары в городе заасфальтировать . По Московской деревья попроростали через тротуар и обходить надо по дороге . А пляж . Можно запустить земснаряд и почистить дно и не будет чистая вода . В советское время он был чист и ухожен ,и туалеты работали . На кой мне та башня .
vovik-zt
8 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:57:51, Сегодня [Материал]
0

А є ще варіант довести до ладу інфекціонку на територіі Богунської лікарні: http://zhzh.info/blog/2020-03-14-23905
peso
9 peso (peso)   • 21:53:15, Сегодня [Материал]
0

уже год как продали(
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus