Житомирянам предлагают выбрать один из трех проектов, который изменит облик города

С 1 июня в Житомире стартует общегородское голосование за лучший общественный проект. В этом году в голосовании принимают 3 проекта.
Как стало известно «Журналу Житомира
», проект-победитель получит на реализацию 18 миллионов гривен.
Проект №1 - Реконструкция кинотеатра «Жовтень» в выставочный культурный центр
Предполагается создание культурно-образовательной площадки.
Проект №2 - Реконструкция Нового бульвара в Житомире
Предусматривается реконструкция по озеленению и обустройству элементов благоустройства.
Проект №3 - Создание многофункционального общественного пространства в Водонапорной башни
Предполагается создание современного пространства для развития культурных и креативных индустрий для сохранения памятника архитектуры местного значения.
Отдать голос за проект можно будет онлайн или в пунктах для голосования, которые будут размещены в разных районах города.
Накануне старта голосования «ЖЖ
» подробно расскажет о том, как и где можно отдать свой голос за понравившийся проект.
Все эти "варианты" устраивают власть (на них можно масштабно украсть) и ничего общего не имеют с желаниями жителей города - тротуары без луж и ям, скамейки, асфальтирование проходов по грязи и т.п.
Это для всех.Все там ходим и гуляем.
Кстати о плитке, ее ложить так и не закончили, тут наверное будет тже вечный проект.