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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 11 » 16:45:28

Житомиряне сделали свой выбор: мэрия назвала проект, победивший в общегородском голосовании

Вчера, 17:03:28 2194 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомиряне сделали свой выбор: мэрия назвала проект, победивший в общегородском голосовании

 В Житомире завершилось голосование за лучший общегородской общественный проект. Голосование за проекты проходило с 1 по 10 июня.

Поддержать проекты можно было двумя способами: отдать свой голос на сайте «Единая платформа местной электронной демократии», или же в пунктах для голосования. За проекты могли отдать голос не только жители Житомирской громады, но и студенты и те, кто работает в городе.

По результатам голосования больше всего процентов голосов набрал проект реконструкция Нового бульвара - 49,5%.

Создание многофункционального общественного пространства в водонапорной башни получило 26,9% голосов, а реконструкция кинотеатра «Жовтень» - 23,6%.

Далее победителя должен утвердить Житомирский городской совет. Вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии.
 
Тэги: Проект, голосование, Житомир
Комментариев: 3
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 22:06:08, Вчера [Материал]
0

єто где на картинкє?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:02:26, Вчера [Материал]
+1

На картинке! :) в реале как всегда будет все по другому.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 01:08:15, Сегодня [Материал]
0

Конкурсы для галочки. Результаты были известны заранее, ровно как и исполнители проекта - привет Розенблат!
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