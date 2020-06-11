Житомиряне сделали свой выбор: мэрия назвала проект, победивший в общегородском голосовании

В Житомире завершилось голосование за лучший общегородской общественный проект. Голосование за проекты проходило с 1 по 10 июня.
Поддержать проекты можно было двумя способами: отдать свой голос на сайте «Единая платформа местной электронной демократии», или же в пунктах для голосования. За проекты могли отдать голос не только жители Житомирской громады, но и студенты и те, кто работает в городе.
По результатам голосования больше всего процентов голосов набрал проект реконструкция Нового бульвара - 49,5%.
Создание многофункционального общественного пространства в водонапорной башни получило 26,9% голосов, а реконструкция кинотеатра «Жовтень» - 23,6%.
Далее победителя должен утвердить Житомирский городской совет. Вопрос будет вынесен на рассмотрение ближайшей сессии.