В Житомире начали выбирать один из проектов, на который потратят 18 миллионов: как и где проголосовать

Сегодня, 1 июня, началось голосование за лучший общегородской проект. В этом году в голосовании принимают участие 3 проекта
: реконструкция кинотеатра "Жовтень", реконструкция Нового бульвара и создание общественного пространства в водонапорной башне.
Проголосовать за общественный проект можно как онлайн, так и в пунктах для голосования.
Онлайн-голосование
проходит на сайте "Единая платформа местной электронной демократии": https://zhytomyr-budget.e-dem.in.ua/#/projects
Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи (ЕЦП), BankID.
- Выбрать проект, который, по вашему мнению, является самым приоритетным для Житомирской городской ОТГ.
Также отдать свой голос за понравившийся проект можно в одном из пяти пунктов голосования
. С собой необходимо иметь паспорт, справку с места работы или студенческий билет.
Пункты голосования
График работы
- Улица Михайловская (возле здания городского совета)
- Гидропарк (возле админздания)
- Парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина (центральная арка)
- Сквер у фонтана "Космонавт"
- ТРЦ "Глобал", остановка общественного транспорта (Киевская, 77)
Проголосовать за проект онлайн имеют право только лица, зарегистрированные на территории Житомирской городской ОТГ.
В пунктах для голосования имеют право голосовать лица, которые соответствуют одному из указанных критериев:
- место жительства зарегистрировано на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады, что подтверждается отметкой в паспорте или справкой к паспорту гражданина Украины в форме ID карты;
- предприятие, учреждение или организация, где работает данное лицо, зарегистрировано в г. Житомире, что подтверждается справкой с места работы;
- лицо учится в Житомире, что подтверждается студенческим билетом или иным документом, подтверждающим факт обучения.
Голосование продлится до 10 июня. Проект-победитель получит на реализацию 18 миллионов гривен.
данный проект реализуется Фондом Східна Європа в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и финансируется Швейцарией. Прям всей Швейцарией собирают деньги )
очень интересно, кому принадлежит Фонд Східна Європа и какого им нужны наши персональные данные ?
Что это за "выбор" такой, "попил-простир", "откат-кино-центр" или закатывание бульвара в плитку и бетон?
У нас уже все проблемы решены, уже все грязевые тропы очеловечены, что деньги на 3 бесполезных мегапроекта тратить?