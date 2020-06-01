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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 1 » 12:40:40

В Житомире начали выбирать один из проектов, на который потратят 18 миллионов: как и где проголосовать

Вчера, 13:02:33 1035 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали выбирать один из проектов, на который потратят 18 миллионов: как и где проголосовать

 Сегодня, 1 июня, началось голосование за лучший общегородской проект. В этом году в голосовании принимают участие 3 проекта: реконструкция кинотеатра "Жовтень", реконструкция Нового бульвара и создание общественного пространства в водонапорной башне.

Проголосовать за общественный проект можно как онлайн, так и в пунктах для голосования.

Онлайн-голосование проходит на сайте "Единая платформа местной электронной демократии": https://zhytomyr-budget.e-dem.in.ua/#/projects

Для этого необходимо:
 
  • Зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи (ЕЦП), BankID.
  • Выбрать проект, который, по вашему мнению, является самым приоритетным для Житомирской городской ОТГ.

Также отдать свой голос за понравившийся проект можно в одном из пяти пунктов голосования. С собой необходимо иметь паспорт, справку с места работы или студенческий билет.

Пункты голосования
 
  • Улица Михайловская (возле здания городского совета)
  • Гидропарк (возле админздания)
  • Парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина (центральная арка)
  • Сквер у фонтана "Космонавт"
  • ТРЦ "Глобал", остановка общественного транспорта (Киевская, 77)

График работы


Проголосовать за проект онлайн имеют право только лица, зарегистрированные на территории Житомирской городской ОТГ.

В пунктах для голосования имеют право голосовать лица, которые соответствуют одному из указанных критериев:
 
  • место жительства зарегистрировано на территории Житомирской городской объединенной территориальной громады, что подтверждается отметкой в ​​паспорте или справкой к ​​паспорту гражданина Украины в форме ID карты;
  • предприятие, учреждение или организация, где работает данное лицо, зарегистрировано в г. Житомире, что подтверждается справкой с места работы;
  • лицо учится в Житомире, что подтверждается студенческим билетом или иным документом, подтверждающим факт обучения.

Голосование продлится до 10 июня. Проект-победитель получит на реализацию 18 миллионов гривен.
Тэги: Житомир, Проект, голосование
Комментариев: 4
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 13:28:25, Вчера [Материал]
+4

для чего нужна электронная цифровая подпись для обычного лайка за проект?

данный проект реализуется Фондом Східна Європа в партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины и финансируется Швейцарией. Прям всей Швейцарией собирают деньги )

очень интересно, кому принадлежит Фонд Східна Європа и какого им нужны наши персональные данные ?
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 14:17:07, Вчера [Материал]
0

Данные нужны для ЦВК...выборы
Mykhailo
3 Михаил (Mykhailo)   • 15:51:35, Вчера [Материал]
+2

Алё, где бюджет участия? Где предложения людей того, что им действительно нужно?
Что это за "выбор" такой, "попил-простир", "откат-кино-центр" или закатывание бульвара в плитку и бетон?
У нас уже все проблемы решены, уже все грязевые тропы очеловечены, что деньги на 3 бесполезных мегапроекта тратить?
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 20:46:18, Вчера [Материал]
0

Переводим на нормальный язык - "Житомиряне, подскажите на чем нам наварить?"
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