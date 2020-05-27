Под Житомиром лоб в лоб столкнулись легковушки: фото с места аварии

На трассе в Житомирской области не разъехались две легковушки. Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 мая в селе Дениши, сообщает полиция.
Предварительно установлено, что виновником ДТП является водитель автомобиля Daewoo, который выехал на встречную полосу движения.
"На 20 км автодороги Житомир - Черновцы, вблизи с. Дениши Житомирского района, водитель автомобиля Део Ланос, 26-летний житель Любарщины, двигаясь в направлении г. Чуднова, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21063 под управлением 40-летнего житомирянина", - информируют правоохранители.
В результате ДТП оба водителя получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение, где после оказания необходимой помощи назначено амбулаторное лечение.
Сейчас выясняются все обстоятельства и причины, которые привели к ДТП.