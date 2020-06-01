На трассе в пригороде Житомира за сутки дважды сбили пешеходов. ФОТО

За сутки на трассе Житомир-Бердичев произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В первом случае под колеса грузовика попала 18-летняя девушка, в другом ДТП - 55 летний мужчина.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"31 мая около 20:00 вблизи с. Пряжев под колеса грузовика попала 18-летняя жительница Житомирского района. Предварительно, водитель автомобиля Mercedes-Benz, 43-летний житель Винницкой области, двигаясь в направлении г. Житомира, совершил наезд на девушку, которая двигалась по пешеходному переходу", - информирует полиция.
В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в отделение интенсивной терапии областной больницы.
Около 23:15 на этой же автодороге вблизи пгт Гуйва произошло еще одно ДТП. По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota Corolla, двигаясь в направлении Житомира, на неосвещенном участке дороги совершил столкновение с пешеходом, который переходил дорогу.
Пешеход, 55-летний житоминянин, получил травмы и был доставлен в горбольницу. У мужчины кроме травм медики зафиксировали состояние алкогольного опьянения.
В обоих случаях полицейские изъяли транспортные средства и начали досудебные расследования.