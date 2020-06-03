Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 03.06.2020    16:38:52
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июнь » 3 » 10:30:26

Футбольная школа «Полесье» возобновила работу, а «Спартак Арена» открыта для занятий спортом

Сегодня, 10:49:26 367 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Футбольная школа «Полесье» возобновила работу, а «Спартак Арена» открыта для занятий спортом

 2 июня в Житомире спортивная школа "Полесье" начала восстанавливать работу после ослабления карантинных ограничений.

Сейчас юноши возобновили тренировки по футболу в небольших группах, информирует "Спортивний Житомир".
 

"Сегодня (2 июня, - ред.) мы восстановили нашу тренировочную работу с юношами. Первые группы пришли еще с девяти часов и тренируются в течение дня. Мы разработали детальный протокол выхода нашей школы из карантина, там выписано более 10 условий, при которых мы восстанавливаем работу. Мы не открывали раздевалки, дети переодеваются на трибуне, или же уже приходят одетые для занятий. Мы работаем не более десяти человек в группах. Перед тренировкой каждой группы, мы проводим температурный скрининг, у нас дежурят два врача. После каждой тренировки мячи обрабатывают антисептиками. Ну, и каждый ребенок должен иметь антисептические средства. Если же нет, мы обязательно предоставляем детям антисептики", - рассказывает и.о. директора спортивной школы "Полесье" Владимир Дорошенко.


Кроме того, уже на протяжении нескольких дней стадион "Спартак Арена" открыт для посетителей. Руководство спортивной школы уверяет: дежурные на стадионе пропускают людей, которые желают заниматься спортом, но сотрудники не позволяют массовых скоплений людей.

Также в спортшколе спортсменов-любителей призывают не пренебрегать мерами безопасности и соблюдать социальную дистанцию.
Тэги: Житомир, Спартак Арена, спортшкола
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus