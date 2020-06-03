Футбольная школа «Полесье» возобновила работу, а «Спартак Арена» открыта для занятий спортом

"Сегодня (2 июня, - ред.) мы восстановили нашу тренировочную работу с юношами. Первые группы пришли еще с девяти часов и тренируются в течение дня. Мы разработали детальный протокол выхода нашей школы из карантина, там выписано более 10 условий, при которых мы восстанавливаем работу. Мы не открывали раздевалки, дети переодеваются на трибуне, или же уже приходят одетые для занятий. Мы работаем не более десяти человек в группах. Перед тренировкой каждой группы, мы проводим температурный скрининг, у нас дежурят два врача. После каждой тренировки мячи обрабатывают антисептиками. Ну, и каждый ребенок должен иметь антисептические средства. Если же нет, мы обязательно предоставляем детям антисептики", - рассказывает и.о. директора спортивной школы "Полесье" Владимир Дорошенко.