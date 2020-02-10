Депутаты Житомирского горсовета не захотели выделять дополнительные средства на «Спартак Арену»

«Конечно, мы можем переживать за любые расходы и думать - даст нам государство средства или нет, потому что у государства трудные времена. Но здесь уже государство средства дает, принято решение о софинансировании 7,5 млн, нам просто надо выделить свою часть в 840 тысяч - 10% от общей стоимости. И мы не принимаем решение, это нонсенс. А потом из городского бюджета выделим 8,5 млн и будем «довольны», - сказал Юрий Моисеев.