Депутаты горсовета не поддержали решение о выделении 838 тыс. грн из городского бюджета на завершение реконструкции стадиона «Спартак Арена». Средства были необходимы для получения 7,5 млн грн софинансирования из Государственного фонда регионального развития (ГФРР).
Как сообщает сайт Житомир инфо
, вопрос рассматривали на внеочередной сессии Житомирского городского совет во время внесения изменений в городскую программу строительства. Предложение дважды ставили на голосование, но необходимых 22 голоса оно так и не набрало.
После первого провального голосования слово взял председатель бюджетной комиссии Юрий Моисеев.
«Конечно, мы можем переживать за любые расходы и думать - даст нам государство средства или нет, потому что у государства трудные времена. Но здесь уже государство средства дает, принято решение о софинансировании 7,5 млн, нам просто надо выделить свою часть в 840 тысяч - 10% от общей стоимости. И мы не принимаем решение, это нонсенс. А потом из городского бюджета выделим 8,5 млн и будем «довольны», - сказал Юрий Моисеев.
После этого депутаты проголосовали за то, чтобы вернуться к голосованию за это предложение, но во время самого голосования опять не хватило голосов и депутат Любовь Цимбалюк сразу же попросила слово.
«Дело в том, что мы до сих пор не услышали никакого отчета о том, что там сделано, как там сделано, какие там проблемы. Докладывайте на комиссиях перед тем, как выносить такой вопрос на голосование. А то сначала разговоры о каких-то проблемах, а потом - давайте выделим средства. Давайте сначала разберемся, что уже там сделано, что нужно еще сделать и на очередную сессию вынесем этот вопрос»
, - объяснила свое неголосование за выделение 838 тыс. грн Любовь Цимбалюк.
Напомним, 22 августа 2019 года в Житомире официально открыли стадион «Спартак Арена»
. На реконструкцию спортивного объекта потратили около 4,5 млн гривен.
Депутаты Житомирского горсовета не захотели выделять дополнительные средства на «Спартак Арену»
Впрочем, это всё равно что разогнать))