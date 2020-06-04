В Житомире создадут зал спортивной славы Юлии Елистратовой. ФОТО

В житомирской спортивной школе «Авангард» создадут пространство, посвященное выдающейся спортсменке нашей области Юлии Елистратовой. Проект внедряется в рамках государственной программы по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену.
Планируется, что в спортивном пространстве также будет демонстрировать достижения воспитанников школы в пяти видах спорта.
С целью обработки возможности создания такого спортивного пространства в «Авангарде» собралась рабочая группа с участием чиновников ОГА, директора ДЮСШ, представителей подрядных организаций и дизайнеров.
«Во время совещания обсудили изменения, которые необходимо осуществить в холле спортивной школы для обустройства будущего спортивного пространства, посвященного достижениям воспитанников «Авангарда». Рассмотрели предварительные дизайн-макеты тематических инсталляций, далее - будут разрабатывать техническое задание», - отмечают в ОГА.
Напомним, в Житомире продолжается реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы «Авангард». Там предусмотрено: проведение общестроительных работ, модернизация инженерных сетей; обустройство внутренних помещений; отделка фасадов и внутренних помещений; благоустройство территории; создание публичного пространства. Сметная стоимость этого объекта - 15,5 млн грн.