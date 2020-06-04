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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июнь » 4 » 09:15:19

В Житомире создадут зал спортивной славы Юлии Елистратовой. ФОТО

Сегодня, 09:30:19 990 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире создадут зал спортивной славы Юлии Елистратовой. ФОТО

 В житомирской спортивной школе «Авангард» создадут пространство, посвященное выдающейся спортсменке нашей области Юлии Елистратовой. Проект внедряется в рамках государственной программы по созданию в каждой области объекта спортивной инфраструктуры, посвященного выдающемуся современному спортсмену.

Планируется, что в спортивном пространстве также будет демонстрировать достижения воспитанников школы в пяти видах спорта.

С целью обработки возможности создания такого спортивного пространства в «Авангарде» собралась рабочая группа с участием чиновников ОГА, директора ДЮСШ, представителей подрядных организаций и дизайнеров.




   

«Во время совещания обсудили изменения, которые необходимо осуществить в холле спортивной школы для обустройства будущего спортивного пространства, посвященного достижениям воспитанников «Авангарда». Рассмотрели предварительные дизайн-макеты тематических инсталляций, далее - будут разрабатывать техническое задание», - отмечают в ОГА.


Напомним, в Житомире продолжается реконструкция здания детско-юношеской спортивной школы «Авангард». Там предусмотрено: проведение общестроительных работ, модернизация инженерных сетей; обустройство внутренних помещений; отделка фасадов и внутренних помещений; благоустройство территории; создание публичного пространства. Сметная стоимость этого объекта - 15,5 млн грн.

 










Тэги: Елистратова, Житомир, спортшкола
Комментариев: 1
kmitliva
1 Galina (kmitliva)   • 09:43:09, Сегодня [Материал]
+2

Это замечательно !!!!!!!!!!!! Юлечка достойна. Наша гордость)))))))))))))))))
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