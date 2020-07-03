Ремонт в житомирской спортшколе «Авангард» планируют завершить до сентября. ФОТО

Капитальный ремонт житомирской ДЮСШ «Авангард» должны завершить до начала учебного года. В этом уверяют подрядчики, которые выполняют работы на объекте.
По информации ОГА, капремонт спортшколы предусматривает: проведение общестроительных работ, модернизацию инженерных сетей; обустройство внутренних помещений; отделку фасадов и внутренних помещений; благоустройство территории; создание публичного пространства.
Подрядчики должны еще завершить благоустройство территории, докрасить внутренние помещения, выполнить капитальный ремонт помещений первого этажа, санузлов.
Общая смета этого объекта - 15,5 млн грн.
Стоит добавить, что житомирская ДЮСШ «Авангард» входит в десятку лучших спортивных школ Украины. В «Авангарде» есть 6 отделений: плавание, триатлон, дзюдо, современное пятиборье, спортивная аэробика, кикбоксинг.
Как сообщал «Журнал Житомира
», в спортивной школе «Авангард» создадут пространство, посвященное выдающейся спортсменке
нашей области Юлии Елистратовой.