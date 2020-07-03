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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Июль » 3 » 08:55:28

Ремонт в житомирской спортшколе «Авангард» планируют завершить до сентября. ФОТО

Сегодня, 09:00:28 306 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт в житомирской спортшколе «Авангард» планируют завершить до сентября. ФОТО

 Капитальный ремонт житомирской ДЮСШ «Авангард» должны завершить до начала учебного года. В этом уверяют подрядчики, которые выполняют работы на объекте.

По информации ОГА, капремонт спортшколы предусматривает: проведение общестроительных работ, модернизацию инженерных сетей; обустройство внутренних помещений; отделку фасадов и внутренних помещений; благоустройство территории; создание публичного пространства.

Подрядчики должны еще завершить благоустройство территории, докрасить внутренние помещения, выполнить капитальный ремонт помещений первого этажа, санузлов.

Общая смета этого объекта - 15,5 млн грн.

Стоит добавить, что житомирская ДЮСШ «Авангард» входит в десятку лучших спортивных школ Украины. В «Авангарде» есть 6 отделений: плавание, триатлон, дзюдо, современное пятиборье, спортивная аэробика, кикбоксинг.

Как сообщал «Журнал Житомира», в спортивной школе «Авангард» создадут пространство, посвященное выдающейся спортсменке нашей области Юлии Елистратовой.









Тэги: спортшкола, Житомир, Авангард, Ремонт
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