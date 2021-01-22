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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Январь » 22 » 12:33:38

Власти Житомира планируют реконструировать на Малёванке старый стадион

Сегодня, 12:48:38 460 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира планируют реконструировать на Малёванке старый стадион

 В Житомире на Малёванке старый стадион возле школы №1 могут реконструировать и сделать там филиал ДЮСШ по футболу «Полесье».

Об этом в интервью сайту Житомир.info рассказал депутат Житомирского городского совета и председатель депутатской комиссии по вопросам бюджета Юрий Моисеев.
 

«Есть желание забрать у ГСЧС стадион возле школы, чтобы он был коммунальным. Когда-то у города не было средств его содержать и стадион передали пожарной части, он у них на балансе и сейчас, откровенно говоря, в ужасном состоянии, поскольку на его содержание управлению ГСЧС не выделяют средства. Я говорил об этом с мэром и он отметил, что там можно было бы сделать филиал нашей детской футбольной школы, чтобы немного разгрузить «Спартак-Арену», потому что очень много детей хотят заниматься и мы уже даже не всех можем взять. А если бы еще была это площадка для тренировки, то это было бы неплохо», - сказал Юрий Моисеев.




В комментарии изданию «Спортивний Житомир» депутат рассказал, что городские власти уже несколько раз обращалась в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям с просьбой передать стадион.
 

«Стадион, который находится у СОШ №1, находится на балансе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Я общался с генерал-майором Игорем Валерьевичем Никитчуком и пока у них не выделяются деньги на содержание этого стадиона. Учитывая это, стадион находится в ужасном состоянии. Иногда раз в год его красят, но самого стадиона, как такового уже нет. Прилегающая территория тоже разрушается. Сейчас мы готовы забрать стадион назад и уже неоднократно обращались к ГСЧС, но пока получали только ответы в письмах. Мы предполагаем, что у них нет большого желания вернуть нам этот стадион на баланс. Мы обращались два, а может и три раза», - говорит Юрий Моисеев.




По словам депутата, стадион на Малеванке мог бы стать дополнительной площадкой для тренировок воспитанников СДЮСШОР «Полесье».

«Есть желание забрать его на баланс нашей спортивной школы «Полесье» и сделать так, чтобы там в будущем тренировались дети. В школе сегодня действительно много желающих и если бы СДЮСШОР могла этот стадион использовать, то это было бы намного лучше. Мы в свою очередь заказали бы проект, сделали реконструкцию этого стадиона, и сделали бы хорошую тренировочную базу для детей и молодежи», - говорит депутат городского совета.

Сейчас пока объект находится на балансе ГСЧС, говорить о возможной стоимости проекта пока рано. Впрочем, реконструкция этого стадиона будет стоить меньше, чем восстановление «Спартак-Арены».
 

«Во-первых, нужно думать, какое будет покрытие: будет трава, как сейчас, или все же будет искусственное покрытие. Конечно, это будет однозначно дешевле, чем стадион «Спартак-Арена», потому что там нет помещений, там не настолько большая территория. Мне кажется, что такая реконструкция может стоить до 20 миллионов гривен. Может, 15 миллионов, может, 13 миллионов. Я думаю, что если делать современную тренировочную базу с маленькими полями на прилегающей к стадиону территории, то это должно стоить от 10 до 20 миллионов гривен. Все зависит от того, что мы там хотим видеть в конечном результате и как мы его будем использовать. От этого будет зависеть и цена. Потому что сейчас эта территория приходит в упадок и теряет все свои спортивные возможности», - говорит Моисеев.




И даже если сооружение вернут на баланс города, реконструкцию на нем можно будет сделать только в ближайшие годы.

«Я думаю, что это не перспектива 2021 года. Если нам его передадут, то мы за 2021 год должны заказать проектно-сметную документацию, чтобы нам сделали качественный проект. И если все будет хорошо, то в 2022 году уже приступить к выполнению этого проекта: выделить средства, пройти экспертизу и уже перейти к самому строительству. Думаю, что этот вопрос не ранее 2022 года, а, возможно, даже и 2023. Если в первом квартале этого года нам все передадут, то это 2022 год. Но, если это затянется, то это будет позже», - говорит депутат городского совета.

Фото: Спортивний Житомир
Тэги: стадион, спортшкола, реконструкция, Житомир
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