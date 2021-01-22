Власти Житомира планируют реконструировать на Малёванке старый стадион

«Есть желание забрать у ГСЧС стадион возле школы, чтобы он был коммунальным. Когда-то у города не было средств его содержать и стадион передали пожарной части, он у них на балансе и сейчас, откровенно говоря, в ужасном состоянии, поскольку на его содержание управлению ГСЧС не выделяют средства. Я говорил об этом с мэром и он отметил, что там можно было бы сделать филиал нашей детской футбольной школы, чтобы немного разгрузить «Спартак-Арену», потому что очень много детей хотят заниматься и мы уже даже не всех можем взять. А если бы еще была это площадка для тренировки, то это было бы неплохо», - сказал Юрий Моисеев.

«Стадион, который находится у СОШ №1, находится на балансе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Я общался с генерал-майором Игорем Валерьевичем Никитчуком и пока у них не выделяются деньги на содержание этого стадиона. Учитывая это, стадион находится в ужасном состоянии. Иногда раз в год его красят, но самого стадиона, как такового уже нет. Прилегающая территория тоже разрушается. Сейчас мы готовы забрать стадион назад и уже неоднократно обращались к ГСЧС, но пока получали только ответы в письмах. Мы предполагаем, что у них нет большого желания вернуть нам этот стадион на баланс. Мы обращались два, а может и три раза», - говорит Юрий Моисеев.

«Во-первых, нужно думать, какое будет покрытие: будет трава, как сейчас, или все же будет искусственное покрытие. Конечно, это будет однозначно дешевле, чем стадион «Спартак-Арена», потому что там нет помещений, там не настолько большая территория. Мне кажется, что такая реконструкция может стоить до 20 миллионов гривен. Может, 15 миллионов, может, 13 миллионов. Я думаю, что если делать современную тренировочную базу с маленькими полями на прилегающей к стадиону территории, то это должно стоить от 10 до 20 миллионов гривен. Все зависит от того, что мы там хотим видеть в конечном результате и как мы его будем использовать. От этого будет зависеть и цена. Потому что сейчас эта территория приходит в упадок и теряет все свои спортивные возможности», - говорит Моисеев.

Фото: Спортивний Житомир