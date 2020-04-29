«Спартак Арена» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на завершение реконструкции выделено еще 7,5 миллионов

«Зиму стадион пережил хорошо, можно так сказать. Сейчас работают и сотрудники стадиона, и работает подрядная организация, которая завершает строительные работы. Сейчас чистятся трибуны, сеется трава, потому что сейчас именно та пора, когда это нужно сделать. Надеемся, что карантин закончится и мы стадион откроем. По другим работам - заканчиваются душевые, заканчиваются раздевалки, через две недели мы их откроем. Где просела плитка, метр-два ее переложат и все будет иметь нормальный вид», - рассказывает советник мэра Александр Черняхович.

«Две недели - это срок на работы, которые мы выполняем после зимы. Здесь еще нужно дофинансирование данного объекта и нам уже подтвердили, что эти деньги мы получим из государственного бюджета. Это будет 7,5 млн грн, которые пойдут на оборудование, на систему видеонаблюдения, на освещение. Было предложение для обеспечения охраны правопорядка. Все эти работы также включены в проект и они будут профинансированы из государственного бюджета. Все, что связано с государственным бюджетом - трудно делать прогнозы, но ожидаем, что за месяц, может полтора они будут. По сути подрядчик уже за свой счет на 40-50% выполнил эти работы, но пока нельзя ему их профинансировать, потому что пока этих денег еще нет», - говорит Александр Черняхович.