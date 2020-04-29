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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 29 » 16:08:01

«Спартак Арена» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на завершение реконструкции выделено еще 7,5 миллионов

Сегодня, 16:34:01 301 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Спартак Арена» продолжает «тянуть» деньги из бюджета: на завершение реконструкции выделено еще 7,5 миллионов

 На завершение реконструкции «Спартак Арены» в Житомире из государственного бюджета Украины выделили еще 7,5 миллионов гривен.

За эти средства здесь должны завершить работы по обустройству системы видеонаблюдения и освещения, передает Житомир инфо.
 

«Зиму стадион пережил хорошо, можно так сказать. Сейчас работают и сотрудники стадиона, и работает подрядная организация, которая завершает строительные работы. Сейчас чистятся трибуны, сеется трава, потому что сейчас именно та пора, когда это нужно сделать. Надеемся, что карантин закончится и мы стадион откроем. По другим работам - заканчиваются душевые, заканчиваются раздевалки, через две недели мы их откроем. Где просела плитка, метр-два ее переложат и все будет иметь нормальный вид», - рассказывает советник мэра Александр Черняхович.


Общая стоимость реконструкции стадиона вместе с дофинансированием составляет 64 млн грн. 70% из этой суммы - средства государственного бюджета и 30% - средства городского бюджета.
 

«Две недели - это срок на работы, которые мы выполняем после зимы. Здесь еще нужно дофинансирование данного объекта и нам уже подтвердили, что эти деньги мы получим из государственного бюджета. Это будет 7,5 млн грн, которые пойдут на оборудование, на систему видеонаблюдения, на освещение. Было предложение для обеспечения охраны правопорядка. Все эти работы также включены в проект и они будут профинансированы из государственного бюджета. Все, что связано с государственным бюджетом - трудно делать прогнозы, но ожидаем, что за месяц, может полтора они будут. По сути подрядчик уже за свой счет на 40-50% выполнил эти работы, но пока нельзя ему их профинансировать, потому что пока этих денег еще нет», - говорит Александр Черняхович.


Напомним, реконструкция городского стадиона «Спартак» началась в марте 2018 года. Стадион официально отрыли 22 августа 2019 года. На момент открытия на работы было потрачено около 45 млн гривен. Стадион является базой футбольной школы «Полесье», а также «домом» для ФК «Полесье».
Тэги: Житомир, Спартак Арена, реконструкция
Комментариев: 3
Marine
1 Руслана (Marine)   • 16:49:23, Сегодня [Материал]
0

Лучше выделить эти деньги для медиков, а то медицины у нас совсем не останется!
leon_ztmr
2 Алексей (leon_ztmr)   • 17:02:00, Сегодня [Материал]
+1

Есть у реконструкции начало, нет у реконструкции конца...
Antisvinomir1
3 Johnny (Antisvinomir1)   • 17:08:47, Сегодня [Материал]
+1

1. Ублюдочные стадионы заморозить.
2. Недокоманды типа Полесье футбольное, все эти ублюдочные воллейбольно-баскетбольные Житичи разогнать.
3. Все свободные деньги отдать на медицину и на инфраструктуру.
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