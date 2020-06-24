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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 24 » 09:00:13

Гроза затопила улицы Житомира и оставила без света населенные пункты области. ФОТО

Сегодня, 09:20:13 1500 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гроза затопила улицы Житомира и оставила без света населенные пункты области. ФОТО

 Вечером 23 июня в Житомире прошла гроза, которая в очередной раз превратила улицы города в реки. Традиционно больше всего от стихии пострадал перекресток улиц Покровской и Грушевского, а также улица Хлебная.

Похожая ситуация была на улицах Рихтера и Небесной Сотни, где вода затопила проезжую часть и тротуары.
 



Кроме того, от стихии пострадали другие населенные пункты Житомирской области. Утром 24 июня стало известно, что в результате грозы в области без света остались 16 населенных пунктов.

Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.







Тэги: Ливень, Житомир, потоп, гроза
Комментариев: 3
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:03:03, Сегодня [Материал]
+3

А реконструировать надо Новый бульвар...
ciklumig
2 НеВажно (ciklumig)   • 12:40:30, Сегодня [Материал]
0

Погода Сухомлину как бы намекает:)
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:53:26, Сегодня [Материал]
0

Второе фото нужно расклеить на заборе строящегося дома на Покровской, чтобы потом не жаловались жильцы, что живут они в воде. Хотя, наверное даже каждая собака в городе знает, что там всегда стоит вода после ливней.
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