Гроза затопила улицы Житомира и оставила без света населенные пункты области. ФОТО

Вечером 23 июня в Житомире прошла гроза, которая в очередной раз превратила улицы города в реки. Традиционно больше всего от стихии пострадал перекресток улиц Покровской и Грушевского, а также улица Хлебная.
Похожая ситуация была на улицах Рихтера и Небесной Сотни, где вода затопила проезжую часть и тротуары.
Кроме того, от стихии пострадали другие населенные пункты Житомирской области. Утром 24 июня стало известно, что в результате грозы в области без света остались 16 населенных пунктов.
Сейчас над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.