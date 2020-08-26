Житомир «поплыл» после мощного ливня. ВИДЕО

Вечером 25 августа в Житомире прошел сильный ливень. Дождевая канализация не справлялась с потоком воды и за считанные минуты некоторые улицы города стали похожими на горные реки.
Традиционно в центре больше всего пострадали: перекресток улиц Покровская/Грушевского, Житний рынок и улица Хлебная, Новый бульвар, улица Большая Бердичевская возле Мединститута.
Также затопило низинные участки в других районах Житомира. Кое-где глубина составляла почти по пояс.
Так как ливень прошел в вечерний час пик, Житомир на несколько часов сковал транспортный коллапс. Не все легковушки могли преодолеть водную преграду, водители просто оставляли машины посреди улиц.
Общественный транспорт был переполнен, горожане около 40-50 минут не могли вызвать такси. Остановилось движение электротранспорта в направлении Крошни, также не ходили трамваи.
Позже в соцсетях житомиряне начали выкладывать фото номера авто, которые потерялись в стремительных потоках воды.