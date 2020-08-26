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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 26 » 08:28:00

Житомир «поплыл» после мощного ливня. ВИДЕО

Сегодня, 08:42:03 1486 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир «поплыл» после мощного ливня. ВИДЕО

 Вечером 25 августа в Житомире прошел сильный ливень. Дождевая канализация не справлялась с потоком воды и за считанные минуты некоторые улицы города стали похожими на горные реки.

Традиционно в центре больше всего пострадали: перекресток улиц Покровская/Грушевского, Житний рынок и улица Хлебная, Новый бульвар, улица Большая Бердичевская возле Мединститута.

Также затопило низинные участки в других районах Житомира. Кое-где глубина составляла почти по пояс.



Так как ливень прошел в вечерний час пик, Житомир на несколько часов сковал транспортный коллапс. Не все легковушки могли преодолеть водную преграду, водители просто оставляли машины посреди улиц.



Общественный транспорт был переполнен, горожане около 40-50 минут не могли вызвать такси. Остановилось движение электротранспорта в направлении Крошни, также не ходили трамваи.

Позже в соцсетях житомиряне начали выкладывать фото номера авто, которые потерялись в стремительных потоках воды.

Тэги: Ливень, потоп, Житомир
Комментариев: 3
google
1 Гугиль (google)   • 10:24:15, Сегодня [Материал]
+1

линевки уже 29 лет не работают...зато набережную строят )
RaID
3 Сергій (RaID)   • 14:26:28, Сегодня [Материал]
+2

Працюють, але мають свою пропускну здатність. Якщо її перевищено, то вони не справляються. Те саме буде у вас дома якщо ви набере воду у ванну, то вона теж не миттєво зникне... Але ж ви від того не будете кричати що каналізація не працює?
RaID
2 Сергій (RaID)   • 12:37:37, Сегодня [Материал]
+3

Для чого ті люди ризикують своїм авто і пливуть на ньому? Це ж не човни. Ще й комунальний автобус. Невже важко об'їхати? На цьому перехресті стабільні підтоплення після аномальних злив і глибина досить суттєва. Зайвий кілометр і немає ризику отримати гідроудар чи ще якусь "радість".
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