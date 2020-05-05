Житомир ушел под воду из-за сильного ливня: фото затопленных улиц

4 мая на Житомир обрушился мощный ливень. Дождь шел всего несколько часов, но этого хватило, чтобы затопить районы города, а улицы превратить в реки.
Традиционно в центре Житомира затопило перекресток улиц Покровская - Грушевского, а также улицу Хлебную возле Житнего рынка.
Как стало известно "Журналу Житомира
", сильно залило и другие низинные участки города: Бердичевский мост, район Бумажной фабрики и улицу Гонты, нижнюю Полевую и улицу Космонавтов.
Сразу после ливня житомиряне стали активно выкладывать в соцсети фото и сторис. На кадрах видны затопленные улицы и автомобили.
Стоит добавить, что такой ливень принес и положительные моменты. По информации "Житомирводоканала", дожди, которые шли с 30 апреля по 2 мая, наполнили наше водохранилище на 2 см. Поэтому, стоит надеяться, что и этот ливень еще немного добавил воды, запасы которой быстро уменьшаются
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