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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 5 » 10:10:09

Житомир ушел под воду из-за сильного ливня: фото затопленных улиц

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Житомир ушел под воду из-за сильного ливня: фото затопленных улиц

 4 мая на Житомир обрушился мощный ливень. Дождь шел всего несколько часов, но этого хватило, чтобы затопить районы города, а улицы превратить в реки.

Традиционно в центре Житомира затопило перекресток улиц Покровская - Грушевского, а также улицу Хлебную возле Житнего рынка.

Как стало известно "Журналу Житомира", сильно залило и другие низинные участки города: Бердичевский мост, район Бумажной фабрики и улицу Гонты, нижнюю Полевую и улицу Космонавтов.

Сразу после ливня житомиряне стали активно выкладывать в соцсети фото и сторис. На кадрах видны затопленные улицы и автомобили.

Стоит добавить, что такой ливень принес и положительные моменты. По информации "Житомирводоканала", дожди, которые шли с 30 апреля по 2 мая, наполнили наше водохранилище на 2 см. Поэтому, стоит надеяться, что и этот ливень еще немного добавил воды, запасы которой быстро уменьшаются.



















Тэги: потоп, Ливень, гроза, Житомир
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