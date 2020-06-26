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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 26 » 11:27:17

Бывший коп стал наркодилером и продавал «товар» возле участка полиции. ФОТО

Сегодня, 11:47:54 865 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бывший коп стал наркодилером и продавал «товар» возле участка полиции. ФОТО

 В райцентре Житомирской области на сбыте наркотиков задержали бывшего полицейского. Установлено, что он продавал наркотические средства прямо возле отделения полиции. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
 

"37-летний бывший сотрудник полиции охраны Житомирской области занимался распространением наркотиков на территории города Андрушевка. Сделки дилер проводил возле городского отделения полиции, из собственного автомобиля. Клиентов уверял, что он действующий правоохранитель", - говорится в сообщении.


У псевдокопа провели оперативную закупку товара. Экспертиза подтвердила, что приобретенное - амфетамин и марихуана.

Задержали наркодилера сразу после сбыта очередной партии амфетамина. Во время обысков у злоумышленника изъяли амфетамин, марихуану, таблетки димедрола, психотропное вещество "лед", наличные, веса, мобильные телефоны, автомобиль.

Наркодельцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.













Тэги: Житомирщина, полиция, наркотики, наркодилер
Комментариев: 1
Artmaker
1 Евгений (Artmaker)   • 15:04:31, Сегодня [Материал]
0

Ну дык... профильное ж образование))))
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