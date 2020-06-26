Бывший коп стал наркодилером и продавал «товар» возле участка полиции. ФОТО

В райцентре Житомирской области на сбыте наркотиков задержали бывшего полицейского. Установлено, что он продавал наркотические средства прямо возле отделения полиции. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции Украины.
"37-летний бывший сотрудник полиции охраны Житомирской области занимался распространением наркотиков на территории города Андрушевка. Сделки дилер проводил возле городского отделения полиции, из собственного автомобиля. Клиентов уверял, что он действующий правоохранитель", - говорится в сообщении.
У псевдокопа провели оперативную закупку товара. Экспертиза подтвердила, что приобретенное - амфетамин и марихуана.
Задержали наркодилера сразу после сбыта очередной партии амфетамина. Во время обысков у злоумышленника изъяли амфетамин, марихуану, таблетки димедрола, психотропное вещество "лед", наличные, веса, мобильные телефоны, автомобиль.
Наркодельцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.