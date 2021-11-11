Vencedor

Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 11 Ноября 2021    18:11:36
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Ноябрь » 11 » 12:11:49

На Житомирщине поймали мужчину, который в Telegram торговал наркотиками и психотропами. ФОТО

Сегодня, 12:11:49 442 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине поймали мужчину, который в Telegram торговал наркотиками и психотропами. ФОТО

 В Житомирской области полицейские ликвидировали Telegram-канал по продаже наркотиков и психотропов. Создал канал 29-летний житель Новограда-Волынского. Об этом "ЖЖ" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Установлено, что организатор преступной схемы заказывал оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал их по дозам и распространял путем "закладок". Приобрести "товар" желающие могли в его нарколавке, созданной на платформе одного из мессенджеров", – сообщает полиция.


По информации правоохранителей, все соглашения проходили бесконтактным способом – через "закладки" или почтовые отправления. Оплата производилась на электронный кошелек, а средства в дальнейшем выводились на банковскую карточку фигуранта.

Во время обыска по месту жительства дилера полицейские изъяли около 600 г каннабиса, полкилограмма амфетамина, психотропы "ЛСД", "МDМА", "Альфа-PVP", оборудование и более 60 тысяч гривен.

"Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка составляет около полумиллиона гривен", - добавили полицейские.

В настоящее время 29-летний мужчина задержан, ему может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.







Фото: ГУНП
Тэги: наркотики, полиция, наркодилер
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:43:55, Сегодня [Материал]

судя по коробке новой почты на фотке, мозгов там вообще нет....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus