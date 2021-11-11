На Житомирщине поймали мужчину, который в Telegram торговал наркотиками и психотропами. ФОТО

В Житомирской области полицейские ликвидировали Telegram-канал по продаже наркотиков и психотропов. Создал канал 29-летний житель Новограда-Волынского. Об этом "ЖЖ
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Установлено, что организатор преступной схемы заказывал оптовые партии запрещенных веществ, расфасовывал их по дозам и распространял путем "закладок". Приобрести "товар" желающие могли в его нарколавке, созданной на платформе одного из мессенджеров", – сообщает полиция.
По информации правоохранителей, все соглашения проходили бесконтактным способом – через "закладки" или почтовые отправления. Оплата производилась на электронный кошелек, а средства в дальнейшем выводились на банковскую карточку фигуранта.
Во время обыска по месту жительства дилера полицейские изъяли около 600 г каннабиса, полкилограмма амфетамина, психотропы "ЛСД", "МDМА", "Альфа-PVP", оборудование и более 60 тысяч гривен.
"Стоимость изъятого, по ценам "черного" рынка составляет около полумиллиона гривен"
, - добавили полицейские.
В настоящее время 29-летний мужчина задержан, ему может грозить наказание в виде заключения на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Фото: ГУНП