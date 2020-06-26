Гайка на пальце: в Житомирской области провели спецоперацию по спасению мальчика. ФОТО

Невинные шалости с гайкой в гараже отца закончились для 4-летнего мальчика настоящими испытаниями в больнице. В Бердичеве ребенок надел себе на безымянный палец металлическую гайку, а вот снять не смог.
Когда конечность начала опухать перепуганная мать повезла малыша в травмпункт, сообщает ГСЧС Житомирской области.
Методы врачей, к которым обратилась женщина, также не сработали. К тому же палец 4-летнего мальчика посинел и распух. Пришлось вызвать в травмпункт спасателей.
Для спасатели операция по спасению оказалась непростой: специалисты зажали гайку в небольшие тиски и ножовкой по металлу начали осторожно разрезать ее, при этом для охлаждения поливали палец и гайку водой.
Когда пожарные приблизились к резьбе, ребенок начал плакать и дергаться. Чтобы не травмировать мальчика, медики приняли решение ввести ему наркоз. После того как он уснул, бойцы ГСЧС разрезали гайку в трех местах и освободили палец.