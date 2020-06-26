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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 26 » 12:40:40

Гайка на пальце: в Житомирской области провели спецоперацию по спасению мальчика. ФОТО

Сегодня, 13:09:40 670 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Гайка на пальце: в Житомирской области провели спецоперацию по спасению мальчика. ФОТО

 Невинные шалости с гайкой в ​​гараже отца закончились для 4-летнего мальчика настоящими испытаниями в больнице. В Бердичеве ребенок надел себе на безымянный палец металлическую гайку, а вот снять не смог.

Когда конечность начала опухать перепуганная мать повезла малыша в травмпункт, сообщает ГСЧС Житомирской области.

Методы врачей, к которым обратилась женщина, также не сработали. К тому же палец 4-летнего мальчика посинел и распух. Пришлось вызвать в травмпункт спасателей.

Для спасатели операция по спасению оказалась непростой: специалисты зажали гайку в небольшие тиски и ножовкой по металлу начали осторожно разрезать ее, при этом для охлаждения поливали палец и гайку водой.

Когда пожарные приблизились к резьбе, ребенок начал плакать и дергаться. Чтобы не травмировать мальчика, медики приняли решение ввести ему наркоз. После того как он уснул, бойцы ГСЧС разрезали гайку в трех местах и ​​освободили палец.
 
Тэги: мальчик, палец, спасение, гайка
Комментариев: 2
ZloyTony
1 tony (ZloyTony)   • 14:40:03, Сегодня [Материал]
-5

Дебил малолетний, а отец видать стоял и смотрел. Наверное Третьякова что-то об этом знала)
alexfrb
2 Александр (alexfrb)   • 15:30:47, Сегодня [Материал]
+2

В 4 рокі він не дебіл а дитя що пізнає світ.А батько міг і не угледіть.Надівається легко-знімається тяжко. tony (ZloyTony) спробуй а потім напишеш свою дурню.
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