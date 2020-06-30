«Пробыл под водой 5 минут». В Житомире из карьера спасли мальчика, он в тяжелом состоянии

"Сегодня в 18:30 на втором пляже силикатного карьера отдыхала компания детей 8-13 лет в количестве примерно 15 человек. Мальчик по имени Ростик, пропал с поля зрения и утонул. Пробыл под водой более 5 минут. Дети сначала искали а потом тихо сидели. Случайный отдыхающий заходя в воду зацепился ногой за тело Ростика. Доставши его на берег он со мной начал его откачивать. Люди вызвали скорую, которая ехала 15 минут. Врачи даже не спустились, и я занес его им в машину. Ребенка спасли. На данный момент он на Шевченка. По приезду скорой прибежал отец, которого врачи не пустили в машину из-за состояния алкогольного опьянения. Слава богу мальчик жив. Но просьба к родителям. Сейчас лето, смотрите за своими детьми, чтобы потом не плакать на могиле своих детей. И огромное спасибо мужчине в синих шортах, что выловил ребенка и сразу начал оказывать первую медицинскую помощь", - рассказал мужчина.