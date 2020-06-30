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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 30 » 11:22:38

«Пробыл под водой 5 минут». В Житомире из карьера спасли мальчика, он в тяжелом состоянии

Сегодня, 11:38:38 1090 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Пробыл под водой 5 минут». В Житомире из карьера спасли мальчика, он в тяжелом состоянии

 В Житомире случайные отдыхающие спасли мальчика, который едва не утонул. Инцидент произошел вчера вечером, 29 июня, на Силикатном карьере. О происшествии в соцсети Facebook сообщил пользователь Андрей Домс.

Отмечается, что мальчик пробыл под водой более 5 минут.
 

"Сегодня в 18:30 на втором пляже силикатного карьера отдыхала компания детей 8-13 лет в количестве примерно 15 человек. Мальчик по имени Ростик, пропал с поля зрения и утонул. Пробыл под водой более 5 минут. Дети сначала искали а потом тихо сидели. Случайный отдыхающий заходя в воду зацепился ногой за тело Ростика. Доставши его на берег он со мной начал его откачивать. Люди вызвали скорую, которая ехала 15 минут. Врачи даже не спустились, и я занес его им в машину. Ребенка спасли. На данный момент он на Шевченка. По приезду скорой прибежал отец, которого врачи не пустили в машину из-за состояния алкогольного опьянения. Слава богу мальчик жив. Но просьба к родителям. Сейчас лето, смотрите за своими детьми, чтобы потом не плакать на могиле своих детей. И огромное спасибо мужчине в синих шортах, что выловил ребенка и сразу начал оказывать первую медицинскую помощь", - рассказал мужчина.


Как стало известно, сейчас мальчик в тяжелом состоянии находится в Житомирской городской детской больнице. Врачи борются за его жизнь.

"Сейчас лежу с сыном в реанимации, вчера привезли этого мальчика, ему 10 лет. Слышала что у него была эпилепсия, он до сих пор без сознания. Врачи говорили между собой, и сказали что неизвестно сколько он пробыл под водой, состояние тяжелое", - рассказала "ЖЖ" житомирянка Наталья Руденко.
Тэги: Житомир, спасение, мальчик, карьер
Комментариев: 3
Hoakina
1 Марина (Hoakina)   • 11:44:01, Сегодня [Материал]
0

кисневий голод міг стати причиною непоправних втрат для мозку. Чому діти не кликали дорослих?
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 12:15:43, Сегодня [Материал]
0

Та варіантів купа: може розгубились, може думали, що просто додому пішов, може не вклали в дітей, що щоб не сталось, йди і відразу кажи дорослим, діти звикли в сім'ї, признаєшся - влетить по перше число, от і діяли за виробленим шаблоном поведінки "мовчи - ціліше будеш".
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 15:50:45, Сегодня [Материал]
0

зная детей и их поведение в стрессовых ситуациях, глупо задавать такой вопрос, ответ на который итак очевиден
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