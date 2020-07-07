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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 7 » 17:54:00

Вышел из комы мальчик, который едва не утонул в житомирском карьере

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Вышел из комы мальчик, который едва не утонул в житомирском карьере

 10-летний Ростик, которого спасли на Силикатном карьере в Житомире, пришел в себя. Сейчас мальчик лечится в городской детской больнице.

Об этом сообщил сайт Житомир инфо со ссылкой на соседку родителей ребенка.
 

«Он был в коме. Затем начал реагировать на лекарства, которые ему вводили через капельницу. Где-то на второй или третий день вышел из комы, но были неврологические проблемы: забывал свое имя и то, что с ним произошло, нужно давать лекарства, чтобы нормализовать работу мозга. Точно не известно, сколько времени он пробыл под водой. Сегодня (7 июля, - ред.) должны были уже выписать домой, но еще оставили в больнице, под наблюдением», - отметила житомирянка.


Заместитель городского головы Мария Мисюрова уточнила, что ребенок сейчас в удовлетворительном состоянии.
 

«Мальчик в удовлетворительном состоянии. Остались минимальные неврологические нарушения. Лечится в педиатрическом отделении по назначению врача невролога», - рассказала Мария Мисюрова.


Как сообщал «Журнал Житомира», случайные отдыхающие спасли мальчика, который едва не утонул в карьере.
Тэги: карьер, лечение, мальчик, Житомир
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