Вышел из комы мальчик, который едва не утонул в житомирском карьере

«Он был в коме. Затем начал реагировать на лекарства, которые ему вводили через капельницу. Где-то на второй или третий день вышел из комы, но были неврологические проблемы: забывал свое имя и то, что с ним произошло, нужно давать лекарства, чтобы нормализовать работу мозга. Точно не известно, сколько времени он пробыл под водой. Сегодня (7 июля, - ред.) должны были уже выписать домой, но еще оставили в больнице, под наблюдением», - отметила житомирянка.