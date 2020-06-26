Автобусный маршрут №10 возвращается на улицы Житомира: схема движения

По улицам Житомира с завтрашнего дня, 27 июня, начнет курсировать автобусный маршрут №10 "Андреевская - Областная детская больница". Соответствующее объявление опубликовано на сайте мэрии.
Схема движения
: ул. Андреевская - ул. Покровская - ул. Киевская - ул. Вокзальная - ул. Витрука - ул. Селецкая - ул. Жуйко - Областная детская больница.
Отметим, что ранее по данному маршруту курсировали автобусы №110
.
В городском совете сейчас разрабатывают новую автобусную сеть Житомира. Согласно проекту, в городе планируют создать маршруты №10 и №10-А, один из которых будет курсировать на улицу Сирка, другой - на Андреевскую.