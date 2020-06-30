В Житомире запустили автобусный маршрут №3 по новой схеме движения

В минувшую субботу, 27 июня, в Житомире на постоянной основе запустили автобусный маршрут №3 Богуния - Корбутовка. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.
Как стало известно «Журналу Житомира
», маршрут обслуживают коммунальные автобусы МАЗ.
Схема движения
: проспект Мира - ул. Победы - ул. Сциборского - ул. Покровская - ул. Львовская - ул. Небесной Сотни - ул. Киевская (ул. Хлебная - ул. М. Грушевского на обратном пути) - площадь Соборная - ул. Леха Качиньского - ул. Чудновская - Гидропарк.
Напомним, на период карантина маршрут №3 был отменен
. С 13 июня маршрут Богуния-Корбутовка временно восстановили из-за проведения ремонта улицы Чудновской и периодического отключения троллейбусной контактной сети.