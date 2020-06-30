Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 30.06.2020    15:53:56
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Июнь » 30 » 09:28:58

В Житомире запустили автобусный маршрут №3 по новой схеме движения

Сегодня, 09:44:58 1225 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире запустили автобусный маршрут №3 по новой схеме движения

 В минувшую субботу, 27 июня, в Житомире на постоянной основе запустили автобусный маршрут №3 Богуния - Корбутовка. Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.

Как стало известно «Журналу Житомира», маршрут обслуживают коммунальные автобусы МАЗ.
 

Схема движения: проспект Мира - ул. Победы - ул. Сциборского - ул. Покровская - ул. Львовская - ул. Небесной Сотни - ул. Киевская (ул. Хлебная - ул. М. Грушевского на обратном пути) - площадь Соборная - ул. Леха Качиньского - ул. Чудновская - Гидропарк.

Напомним, на период карантина маршрут №3 был отменен. С 13 июня маршрут Богуния-Корбутовка временно восстановили из-за проведения ремонта улицы Чудновской и периодического отключения троллейбусной контактной сети.

Тэги: Житомир, автобусы, маршрут, Корбутовка
Комментариев: 1
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 12:53:27, Сегодня [Материал]
0

Ну, вот. Судя по всему, скоро(еще через год-два) мозги назад встанут и вернут езду вдоль Сенного, по Небесной сотни и до кладбища. Выдадут это за достижение и получат премии. Рехворматоры, мать их так.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus