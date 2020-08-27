В Житомире автобусный маршрут №3 изменит схему движения

В Житомире с завтрашнего дня, 28 августа, изменится схема движения автобусного маршрута №3 "Корбутовка-Богуния". Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.
Теперь с Корбутовки на Богунию автобусы будут курсировать по маршруту: улица Чудновская, улица Качиньского, площадь Соборная, улица Победы, проспект Мира.
В направлении с Богунии на Корбутовку без изменений: проспект Мира, улица Победы, улица Домбровского, улица Покровская, улица Львовская, улица Небесной Сотни, улица Киевская, улица Качиньского, улица Чудновская.
Напомним, после долгого перерыва автобусный маршрут №3 в конце июня запустили на постоянной основе
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