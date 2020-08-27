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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 27 » 17:38:46

В Житомире автобусный маршрут №3 изменит схему движения

Вчера, 17:38:46 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире автобусный маршрут №3 изменит схему движения

 В Житомире с завтрашнего дня, 28 августа, изменится схема движения автобусного маршрута №3 "Корбутовка-Богуния". Соответствующее объявление размещено на сайте городского совета.

Теперь с Корбутовки на Богунию автобусы будут курсировать по маршруту: улица Чудновская, улица Качиньского, площадь Соборная, улица Победы, проспект Мира.

В направлении с Богунии на Корбутовку без изменений: проспект Мира, улица Победы, улица Домбровского, улица Покровская, улица Львовская, улица Небесной Сотни, улица Киевская, улица Качиньского, улица Чудновская.

Напомним, после долгого перерыва автобусный маршрут №3 в конце июня запустили на постоянной основе.
Тэги: автобусы, маршрут, Житомир, Корбутовка
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