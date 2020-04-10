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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Апрель » 10 » 08:33:56

В Житомире запустили новые автобусные маршруты: схема движения

Сегодня, 08:37:43 3939 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире запустили новые автобусные маршруты: схема движения

 В Житомире с пятницы, 10 апреля, запустили два специальные автобусные маршруты №3 и № 3А. Маршруты будут обслуживать коммунальные автобусы. Об этом в соцсети сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук.
 

"С 10.04.2020 года, в связи со свободным имеющимся подвижным составом и ремонтными работами дорожного покрова по ул. Б. Бердичевской (движение троллейбусов ограничено) для обеспечения подвоза работников предприятий, учреждений и организаций по соответствующим пропускам с мест их работы вводятся в действия специальные автобусные маршруты", - говорится в сообщении.

 

Схема движения


Маршрут №3: ул. Офицерская - Проспект Мира - ул. Победы - ул. Киевская - автовокзал - ул. Витрука - ул. Б. Бердичевская - ул. Победы - Проспект Мира - ул. Офицерская.

Маршрут №3А: ул. Офицерская - Проспект Мира - ул. Победы - вул. Б. Бердичивська - ул. Витрука - автовокзал - ул. Киевская - ул. Победы - Проспект Мира - ул. Офицерская.

Отмечается, что проезд пассажиров возможен только по пропускам с мест работы и в защитных масках.
Тэги: маршрут, общественный транспорт, автобусы, Житомир
Комментариев: 4
master_zr
1 master (master_zr)   • 10:02:58, Сегодня [Материал]
+1

А чому відмінили автобус №3 Богунія - Корбутівка ?
viewer
2 Name Surname (viewer)   • 10:57:27, Сегодня [Материал]
0

Ось описали перелік заходів, замість маршрутки 3 тепер навіть в вихідні буде тролейбус 5А
https://tinyurl.com/vmqzj64
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 11:09:28, Сегодня [Материал]
+1

А чи так потрібен в цей час абсолютний дублер тролейбуса?
автобусний 3 = тролейбусному 2
автобусний 3А = тролейбусному 3
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 11:31:33, Сегодня [Материал]
+1

Зараз імовірно так, бо є обмеження на кількість пасажирів в одиниці транспорту.
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