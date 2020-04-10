В Житомире запустили новые автобусные маршруты: схема движения

В Житомире с пятницы, 10 апреля, запустили два специальные автобусные маршруты №3 и № 3А. Маршруты будут обслуживать коммунальные автобусы. Об этом в соцсети сообщил начальник автобусного парка коммунального предприятия "Житомирское трамвайно-троллейбусное управление" Роман Мусийчук
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"С 10.04.2020 года, в связи со свободным имеющимся подвижным составом и ремонтными работами дорожного покрова по ул. Б. Бердичевской (движение троллейбусов ограничено) для обеспечения подвоза работников предприятий, учреждений и организаций по соответствующим пропускам с мест их работы вводятся в действия специальные автобусные маршруты", - говорится в сообщении.
Схема движения
Маршрут №3
: ул. Офицерская - Проспект Мира - ул. Победы - ул. Киевская - автовокзал - ул. Витрука - ул. Б. Бердичевская - ул. Победы - Проспект Мира - ул. Офицерская.
Маршрут №3А
: ул. Офицерская - Проспект Мира - ул. Победы - вул. Б. Бердичивська - ул. Витрука - автовокзал - ул. Киевская - ул. Победы - Проспект Мира - ул. Офицерская.
Отмечается, что проезд пассажиров возможен только по пропускам с мест работы и в защитных масках.
https://tinyurl.com/vmqzj64
автобусний 3 = тролейбусному 2
автобусний 3А = тролейбусному 3