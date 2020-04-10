В Житомире запустили новые автобусные маршруты: схема движения

"С 10.04.2020 года, в связи со свободным имеющимся подвижным составом и ремонтными работами дорожного покрова по ул. Б. Бердичевской (движение троллейбусов ограничено) для обеспечения подвоза работников предприятий, учреждений и организаций по соответствующим пропускам с мест их работы вводятся в действия специальные автобусные маршруты", - говорится в сообщении.