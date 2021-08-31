Троллейбусы в Житомире теперь курсируют по новым маршрутам: схемы движения

С 30 августа в Житомире изменили схемы движения троллейбусов. В частности, отменили кольцевые маршруты троллейбусов №1-А и 1-Б.
Взамен улицам города снова курсирует троллейбус №1
, однако по новому маршруту: площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - Большая Бердичевская - Витрука - Циолковского - Космонавтов - Селецкая - Большая Бердичевская - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал).
Также существенные изменения произошли на маршруте Корбутовка - Космонавтов. Отныне в Житомире курсируют маршруты №15 и 15-А
.
Троллейбусный маршрут №15: Гидропарк - Д. Донцова - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская - Витрука - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - М. Бердичевская - Чудниовская - Гидропарк.
Троллейбусный маршрут №15-А: Гидропарк - Д. Донцова - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Витрука - Б. Бердичевская - Шевченко - Фещенко-Чопивского - Д. Донцова - М. Бердичевская - Чудновская - Гидропарк.
Восстановили движение троллейбусного маршрута №4-А
Крошня - площадь Станишовская.
Троллейбусный маршрут №4
Крошня - Вокзал продлили до ул. Космонавтов.
Троллейбусный маршрут №8
Маликова - площадь Станишовская сократили до Областной больницы.
В настоящее время в Житомире на остановках общественного транспорта нет ни объявлений о новых схемах, ни нового расписания движения электротранспорта. Поэтому житомиряне, которые не пользуются интернетом, узнают о новых маршрутах уже постфактум - в троллейбусе от кондуктора.