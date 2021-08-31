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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 31 » 10:50:34

Троллейбусы в Житомире теперь курсируют по новым маршрутам: схемы движения

Сегодня, 10:50:34 3178 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Троллейбусы в Житомире теперь курсируют по новым маршрутам: схемы движения

 С 30 августа в Житомире изменили схемы движения троллейбусов. В частности, отменили кольцевые маршруты троллейбусов №1-А и 1-Б.

Взамен улицам города снова курсирует троллейбус №1, однако по новому маршруту: площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - Большая Бердичевская - Витрука - Циолковского - Космонавтов - Селецкая - Большая Бердичевская - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал).



Также существенные изменения произошли на маршруте Корбутовка - Космонавтов. Отныне в Житомире курсируют маршруты №15 и 15-А.

Троллейбусный маршрут №15: Гидропарк - Д. Донцова - Фещенко-Чопивского - Шевченко - Б. Бердичевская - Витрука - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Киевская - Театральная - М. Бердичевская - Чудниовская - Гидропарк.



Троллейбусный маршрут №15-А: Гидропарк - Д. Донцова - Театральная - Киевская - площадь Привокзальная (железнодорожный вокзал) - Витрука - Б. Бердичевская - Шевченко - Фещенко-Чопивского - Д. Донцова - М. Бердичевская - Чудновская - Гидропарк.



Восстановили движение троллейбусного маршрута №4-А Крошня - площадь Станишовская.



Троллейбусный маршрут №4 Крошня - Вокзал продлили до ул. Космонавтов.



Троллейбусный маршрут №8 Маликова - площадь Станишовская сократили до Областной больницы.



В настоящее время в Житомире на остановках общественного транспорта нет ни объявлений о новых схемах, ни нового расписания движения электротранспорта. Поэтому житомиряне, которые не пользуются интернетом, узнают о новых маршрутах уже постфактум - в троллейбусе от кондуктора.
Тэги: Житомир, схема движения, маршрут, троллейбус
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:22:29, Сегодня [Материал]

Сколько раз издевались над маршрутом №9, открывали, закрывали, перенумеровывали. Вот теперь опять сделали, пустили №15 и чуток маршрут подправили. К Ванге не ходи - мертвый маршрут и скоро его опять закроют.

Я хз какие уникумы сидят в кабинетам и вот эту дурь всю придумывают.
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