В Житомире юная велосипедистка попала под колеса автомобиля. ФОТО

В Житомире водитель легковушки сбил на проезжей части юную велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля около 21:00 на ул. Вильский шлях
"Водитель автомобиля Daewoo Lanos, 32-летняя житомирянка, совершила наезд на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части и осуществляла маневр поворота налево"
, - говорят в полиции.
В результате ДТП 16-летняя велосипедистка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.
Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.
Сторис из Instagram
Скорее всего, велосипедистка виновата: не показала рукой поворот и не посмотрела кто там давить ее будет.
С другой стороны, в наших городских реалиях это сделать порой просто сложно , даже если хочешь : покажешь поворот и приляжешь вместе с лисапетом, попав колесом в яму...
а дальше - не смогла избежать - 600 гривен штрафа и свободна
если есть корочка УБД, тогда 300....