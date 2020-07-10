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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июль » 10 » 11:46:49

В Житомире юная велосипедистка попала под колеса автомобиля. ФОТО

Сегодня, 11:56:49 1113 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире юная велосипедистка попала под колеса автомобиля. ФОТО

 В Житомире водитель легковушки сбил на проезжей части юную велосипедистку. Дорожно-транспортное происшествие произошло 9 июля около 21:00 на ул. Вильский шлях

"Водитель автомобиля Daewoo Lanos, 32-летняя житомирянка, совершила наезд на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части и осуществляла маневр поворота налево", - говорят в полиции.

В результате ДТП 16-летняя велосипедистка получила телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение больницы.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжается выяснение причин и обстоятельств происшествия.
 

Сторис из Instagram
Тэги: дтп, Житомир, велосипед
Комментариев: 4
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 12:45:24, Сегодня [Материал]
+1

Надеюсь, без серьезных последствий для здоровья обойдется.
Скорее всего, велосипедистка виновата: не показала рукой поворот и не посмотрела кто там давить ее будет.
С другой стороны, в наших городских реалиях это сделать порой просто сложно , даже если хочешь : покажешь поворот и приляжешь вместе с лисапетом, попав колесом в яму...
bobrikov
2 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 12:58:06, Сегодня [Материал]
0

машина странно стоит (на бордюре) рядом велик, поворот вообще был ?)
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:57:51, Сегодня [Материал]
-1

по бумагам был
а дальше - не смогла избежать - 600 гривен штрафа и свободна
если есть корочка УБД, тогда 300....
TarasS
3 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:02:08, Сегодня [Материал]
+2

Ну, воділа хоч не чкурнула з місця ДТП.
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