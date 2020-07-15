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Перекрытие дороги под Житомиром: стала известна причина. ФОТО

Сегодня, 15:25:47 252 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Перекрытие дороги под Житомиром: стала известна причина. ФОТО

 Вблизи Житомира несколько десятков человек сегодня в 11:00 перекрыли автомобильную трассу Киев-Чоп. Люди ходили непрерывно по пешеходному переходу, блокируя проезд транспорта. Тем временем правоохранители организовывали объезд для транспортных средств.

Позже стало известно, что участники акции - это военные, бывшие и нынешние воины АТО/ООС.

Непосредственно перед самым началом акции руководитель общественного союза «Ветераны Российско-Украинской войны Житомирщины» и член житомирского исполкома Сергей Артемов оставил на своей странице в Facebook сообщение: «Мы начинаем...». А также опубликовал фотографии с участниками акции.



В полиции подтвердили, что акцию протеста устроили участники АТО. Требования протестующих касались выделения земельных участков, также высказывали недовольство работой областного управления Госгеокадастрау.

Трассу разблокировали около 13:40. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено.

Тэги: протест, Земля, АТО, перекрытие дороги
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