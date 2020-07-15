Перекрытие дороги под Житомиром: стала известна причина. ФОТО

Вблизи Житомира несколько десятков человек сегодня в 11:00 перекрыли автомобильную трассу Киев-Чоп. Люди ходили непрерывно по пешеходному переходу, блокируя проезд транспорта. Тем временем правоохранители организовывали объезд для транспортных средств
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Позже стало известно, что участники акции - это военные, бывшие и нынешние воины АТО/ООС.
Непосредственно перед самым началом акции руководитель общественного союза «Ветераны Российско-Украинской войны Житомирщины» и член житомирского исполкома Сергей Артемов
оставил на своей странице в Facebook сообщение: «Мы начинаем...». А также опубликовал фотографии с участниками акции.
В полиции подтвердили, что акцию протеста устроили участники АТО. Требования протестующих касались выделения земельных участков, также высказывали недовольство работой областного управления Госгеокадастрау.
Трассу разблокировали около 13:40. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено.