Селяне под Житомиром перекрывали трассу: говорят, что несколько лет не могут оформить земельные участки. ВИДЕО

"Люди, которые обращаются в Госгеокадастр по оформлению права собственности на земельные участки, которыми они пользуются с 2000 года, хотят воспользоваться своим правом на собственность. С 2016 года им эти земельные участки не предоставляют, отказывают", - рассказала председатель сельсовета.

"В 2015 году я подал документы на оформление земельного участка. Мне выдали разрешение на оформление, потом мне пришел отказ. И не только мне, но и многим людям, которые держали землю и подавали ее на оформление. Затем в поселковый совет пришла форма документов на утверждения тех земельных участков, которые оформляли наши люди. То есть, местные жители не могут получить эту землю, а другие граждане могут", - отметил мужчина.

"С детства мы обрабатывали огород, а потом решили его приватизировать. Первый раз мы подали документы и нам пришел отказ, потом мы снова подали заявление. 16 июня из Госгеокадастра пришло разрешение на оформление земельного участка. Мы начали оформлять, я заплатила деньги за приватизацию, а потом оказалось, что на этот участок уже есть кадастровый номер", - возмущается участница протеста.