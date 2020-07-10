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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Июль » 10 » 12:30:10

Селяне под Житомиром перекрывали трассу: говорят, что несколько лет не могут оформить земельные участки. ВИДЕО

Сегодня, 12:56:10 771 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Селяне под Житомиром перекрывали трассу: говорят, что несколько лет не могут оформить земельные участки. ВИДЕО

 9 июня жители села Дворец Житомирского района протестовали, перекрывая дорогу, и требовали от Госгеокадастра права собственности на свои земельные участки, в приватизации которых им отказывают с 2016 года.

Дорогу возле села Дворец перекрывали около 40 человек, передает "Суспільне Житомир".

По словам главы Вертокиевского сельского совета Валентины Гурковской, за четыре года отказ на получение земли получили около 80 местных жителей.
 

"Люди, которые обращаются в Госгеокадастр по оформлению права собственности на земельные участки, которыми они пользуются с 2000 года, хотят воспользоваться своим правом на собственность. С 2016 года им эти земельные участки не предоставляют, отказывают", - рассказала председатель сельсовета.

 

Протестующий Иосиф Лебиховский проживает в селе Кодня Житомирского района. По словам мужчины, он не может получить земельный участок с 2015 года.
 

"В 2015 году я подал документы на оформление земельного участка. Мне выдали разрешение на оформление, потом мне пришел отказ. И не только мне, но и многим людям, которые держали землю и подавали ее на оформление. Затем в поселковый совет пришла форма документов на утверждения тех земельных участков, которые оформляли наши люди. То есть, местные жители не могут получить эту землю, а другие граждане могут", - отметил мужчина.


Еще одна протестующая Ольга Поко также пришла на акцию протеста, потому что по ее словам, с 2019 года пытается получить землю в селе Иванков, которую обрабатывает вместе с родителями.
 

"С детства мы обрабатывали огород, а потом решили его приватизировать. Первый раз мы подали документы и нам пришел отказ, потом мы снова подали заявление. 16 июня из Госгеокадастра пришло разрешение на оформление земельного участка. Мы начали оформлять, я заплатила деньги за приватизацию, а потом оказалось, что на этот участок уже есть кадастровый номер", - возмущается участница протеста.


В Госгеокадастре Житомирской области событие не прокомментировали.
Тэги: протест, перекрытие дороги, Земля
Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 14:17:21, Сегодня [Материал]
0

Дурацкий способ для решения своих проблем.
Это водители, которые вынуждены стоять в заторе, виноваты в том что нельзя оформить землю?
melan
2 melan (melan)   • 14:57:42, Сегодня [Материал]
+1

ихние участки уже тю-тю, давно пренадлежат кому надо.
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