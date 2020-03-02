На Житомирщине селяне перекрывали трассу, требуя создать отдельную громаду

1 марта жители Овручского района Житомирской перекрывали международную трассу М-21 Выступовичи - Житомир. Требование людей - создание отдельной Гладковицкой территориальной громады.
Местные жители не хотят объединяться с огромной Овручской ОТГ и считают, что присоединение их сел к громаде приведет к тому, что все средства и ремонты будут проводитися только в Овруче, а маленькие села не получат ничего.
"Они считают, что маленькая компактная громада, решение создать которую приняли жители 4 сельских советов, будет более эффективна, так как у них достаточно людей, больше 5000, есть крупные налогоплательщики, школы, амбулатории, детские сады, к тому же они планируют привлекать инвестиции и развивать местный бизнес"
, - передает сайт "Олевск онлайн
".
В Житомирской ОГА говорят, что Перспективный план формирования территорий громад области уже утвержден. По словам председателя ОГА Виталия Бунечко, местные жители имели 4,5 лет на создание отдельной ОТГ, но возможностью не воспользовались.