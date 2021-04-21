На Житомирщине жители села перекрыли трассу и протестовали против реорганизации школы. ФОТО

21 апреля жители села Камень Житомирского района перекрыли трассу Шепетовка-Чуднов-Бердичев между селом Романовка и пгт Мирополь.
Люди протестуют против реорганизации местной школы, сообщает "Твій Романів
".
"На дорогу вышли десятки жителей села, они постоянно переходят дорогу, мешая движению транспорта. На место протеста приехала местная власть, поселковый голова Владимир Савченко. По состоянию на 09.50 трасса была еще перекрыта", - говорится в сообщении.
На сайте Романовского поселкового совета опубликован проект решения "О реорганизации Каменского заведения общего среднего образования I-III ступеней в Каменское заведение общего среднего образования I степени"
.
Планируется, что вместо 11 классов в школе с 1 сентября 2021 года будут лишь начальные 4 класса.
Фото: Твій Романів