Около сотни человек 17 декабря перекрыли трассу Житомир - Бердичев, протестуя против продажи земли. Люди ходят по пешеходному переходу и ограничивают движение транспорта.
Об этом сообщает Укринформ
со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
«Было сообщено о запланированной акции, которая началась около 10.00 на 212-м километре автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский близ села Гальчин Бердичевского района. Около 100 человек двигаются по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта», - рассказали правоохранители.
Акцию анонсировали под названием «Ні – продажу України!».
Полиция на месте обеспечивает проезд для экстренного транспорта, информирует водителей об объезде этого участка дороги, а также проводит разъяснительную работу среди участников акции о предусмотренной законом ответственности за такие действия.
ФОТО: berdichev.biz
Противники продажи земли перекрыли автомагистраль Житомир-Бердичев. ФОТО
Єдине що погано, що закон про ринок землі написаний під агрохолдинги: дозволено купувати землю юридичним особам, максимально не більше 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Для порівнянн як воно в Польщі: "З квітня 2016 року у Польщі обмежили продаж с/г земель. Їх може купити тільки держава, релігійні об'єднання і фермери. Той, хто бажає купити землю, повинен володіти не тільки сільськогосподарськими навичками, а й бути власником сільгоспугідь площею до 300 гектарів і проживати в місцевості, в якій хоче придбати землю."
Як бачимо, ніяких юридичних осіб (агрохолдингів) і 0.5% всіх с/г земель
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/15/infografika/suspilstvo/yak-kupuyut-zemlyu-polshhi-rumuniyi-slovachchyni-ta-inshyx-krayinax-kolyshnoho-socztaboru
А ходи-не ходи по переходам - от этого власть имущим ни жарко ни холодно. Наверху сделают так, как нужно ИМ.
А те, кто думает, что пересичные могут на что-то повлиять, пусть расскажут, как РЕАЛЬНО это сделать.
Вон, в демократическом Израиле премьер уже под ТРЕМЯ РЕАЛЬНЫМИ следствиями, а выпереть его из тёплого кресла - аж никак.
Детальніше тут
https://youtu.be/jVp9F7vp24A?t=15
https://biz.liga.net/agritech/prodovolstvie/article/gorodskaya-ferma-kak-ukraintsy-sobirayut-urojai-bez-zemli-pervyy-keys---aviatsionnyy
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/urojay-bez-zemli-mojno-li-sdelat-fermu-v-gorodskom-podvale-spoyler---legko