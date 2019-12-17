Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1712:26:24

Противники продажи земли перекрыли автомагистраль Житомир-Бердичев. ФОТО

Вчера, 12:36:24 2229 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Противники продажи земли перекрыли автомагистраль Житомир-Бердичев. ФОТО

 Около сотни человек 17 декабря перекрыли трассу Житомир - Бердичев, протестуя против продажи земли. Люди ходят по пешеходному переходу и ограничивают движение транспорта.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ГУНП в Житомирской области.
 

«Было сообщено о запланированной акции, которая началась около 10.00 на 212-м километре автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский близ села Гальчин Бердичевского района. Около 100 человек двигаются по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта», - рассказали правоохранители.


Акцию анонсировали под названием «Ні – продажу України!».

Полиция на месте обеспечивает проезд для экстренного транспорта, информирует водителей об объезде этого участка дороги, а также проводит разъяснительную работу среди участников акции о предусмотренной законом ответственности за такие действия.













ФОТО: berdichev.biz
Тэги: протест, продажа земли, перекрытие дороги
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Комментариев: 13
andriiua
1 andrii (andriiua)   • 12:53:04, Вчера
+1

сколько платят сегодня?
DMB2016
2 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 12:55:05, Вчера
+3

пару сотень и пляшку на разогрев.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:00:22, Вчера
0

Если это и в самом деле владельцы земли, то у меня к ним вопрос - а кто заставляет их её продавать? Вы против продажи - не продавайте.
Яблочный
4 Алексей Федорович (Яблочный)   • 13:04:28, Вчера
+3

Вже по транспарантам видно що заказуха.
bobrikov
5 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 13:08:39, Вчера
+2

Всю землю продавать будут, а не только у кого она есть.
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:21:10, Вчера
-1

Да ну??? Тебе сказал кто-то, или сам придумал?
viewer
7 Name Surname (viewer)   • 14:36:10, Вчера
+1

Скасування так званого "мараторію" на продаж земель с/г призначення це абсолютно правильне рішення.
Єдине що погано, що закон про ринок землі написаний під агрохолдинги: дозволено купувати землю юридичним особам, максимально не більше 0,5 відсотків земель сільськогосподарського призначення України.
Для порівнянн як воно в Польщі: "З квітня 2016 року у Польщі обмежили продаж с/г земель. Їх може купити тільки держава, релігійні об'єднання і фермери. Той, хто бажає купити землю, повинен володіти не тільки сільськогосподарськими навичками, а й бути власником сільгоспугідь площею до 300 гектарів і проживати в місцевості, в якій хоче придбати землю."
Як бачимо, ніяких юридичних осіб (агрохолдингів) і 0.5% всіх с/г земель
https://www.slovoidilo.ua/2019/11/15/infografika/suspilstvo/yak-kupuyut-zemlyu-polshhi-rumuniyi-slovachchyni-ta-inshyx-krayinax-kolyshnoho-socztaboru
telefon
8 джавахарлал нюру (telefon)   • 14:41:45, Вчера
+3

Чтобы судить о вредности или полезности разрешения на продажу земли, нужно знать не только тонкости законов о земле Украины и международных, но и тайные мысли членов КМУ, ВР и украинского олигархата.
А ходи-не ходи по переходам - от этого власть имущим ни жарко ни холодно. Наверху сделают так, как нужно ИМ.
А те, кто думает, что пересичные могут на что-то повлиять, пусть расскажут, как РЕАЛЬНО это сделать.
Вон, в демократическом Израиле премьер уже под ТРЕМЯ РЕАЛЬНЫМИ следствиями, а выпереть его из тёплого кресла - аж никак.
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 14:43:40, Вчера
0

Якщо закон в такому вигляді, як зараз, приймуть і в другому читанні, то землю скуплять агрохолдинги (хоч вони і зараз при "мараторії" її скуповують), їм для обробки всіх полів країни вистачить пару сотень працівників, а от що з іншими селянами буде?
Детальніше тут
https://youtu.be/jVp9F7vp24A?t=15
lg2013
10 lg (lg2013)   • 14:49:15, Вчера
0

Якщо у Польщі і інших країнах є ринок землі і ефективно працює, то чого наші депутати не можуть використати досвід, а їм треба свій, щоб пару коломойських скупили всю Україну. Чого в нас все поставлено з ніг на голову?
AlexIvanov
11 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:30:51, Вчера
0

Учитывая какие акулы -афферисты заплыли в Украину не обьязательно судить о вредности или полезности продажи земли, потому что все и так понятно.. Байден владеет четырьмя газовыми областями в Украине. Надо настучать на него Трампу и продаж земли мгновенно закончится. Ведь продают землю с надрами. Ша селяне земля будет ваша!, а что под землей наше.
Sams2
12 Семенюк Александр (Sams2)   • 16:02:44, Вчера
-1

Мне интересно, какой результат предполагают эти ходоки от своего хождения?
xdmitry
13 dmitry (xdmitry)   • 14:22:40, Сегодня
0

вот дебилы, скоро эта земля вообще ничего не будет стоить

https://biz.liga.net/agritech/prodovolstvie/article/gorodskaya-ferma-kak-ukraintsy-sobirayut-urojai-bez-zemli-pervyy-keys---aviatsionnyy

https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/article/urojay-bez-zemli-mojno-li-sdelat-fermu-v-gorodskom-podvale-spoyler---legko
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