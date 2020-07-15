Новый бюджет, новый тренер и новые планы. Как «Полесье» готовится к старту в первой лиге?

Житомирский футбольный клуб уже ждет начала нового сезона в Первой лиге чемпионата Украины.
Дело в том, что ФК «Полесье» впервые с 2005 года, когда из-за финансовых проблем команда снялась с розыгрыша первой лиги, возвращается в этот дивизион. Минувший чемпионат во второй лиге был завершен досрочно из-за пандемии. «Полесье» заняло второе место в группе А и вместе с тернопольской «Нивой» получило путевку в первую лигу.
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Для нового чемпионата руководство «Полесья» решило назначить нового тренера. Им стал бывший украинский футболист Сергей Шищенко
. Ранее он играл за «Металлист», «Шахтер» и «Металлург», вызывался в сборную страны, а в 2002 году стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
На его счету две победы в Кубке Украины, а также одна серебряная и три бронзовые медали украинской лиги. В 2009 году Шищенко завершил свою карьеру и перешел на работу тренера. Пять лет отработал в штабе донецкого «Металлурга», тренировал «Буковину» и один сезон провел в штабе «Шахтера». Последним клубом Сергея был ФК «Николаев».
Перед Шищенко поставили задачу финишировать в середине турнирной таблицы первой лиги. Отметим, что он сменил на посту тренера «Полесья» Анатолия Бессмертного. Этот специалист покинул житомирский клуб по инициативе нового спонсора клуба. Именно под руководством Бессмертного «Полесье» пробилось в первую лигу. Если посмотреть приложения букмекеров, которые можно скачать по ссылке
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Пока что рано говорить об усилении состава «Полесья», зато руководство клуба определилось с бюджетом на следующий сезон. Он составит двадцать пять миллионов гривен
. Именно такая сумма была названа на встрече представителей «Полесья» с мэром Житомира Сергеем Сухомлиным. Государство выделит клубу пять миллионов гривен, а двадцать миллионов «Полесье» получит от новых спонсоров.
После сдачи тестов на коронавирус команда Шищенко начала подготовку к новому сезону. Пока что «Полесье» тренируется в родном городе. Кстати, стоит отметить, что основной стадион житомирского клуба «Спартак-Арена» был реконструирован, так что сейчас он готов принимать матчи с участием «Полесья».
Также клуб из Житомира объявил об уходе трех игроков. В начале июня завершился срок контракта основного вратаря «Полесья» Олега Мозиля, который на протяжении двух сезонов выступал в Житомире. Сейчас Мозиль выступает за ФК «Агробизнес».
Также продлевать соглашение с «Полесьем» отказался хавбек Максим Боровец. Он провел в команде их Житомира полтора сезона, отыграв в двадцати девяти матчах и отметившись двумя голами. Также состав «Полесья» покинул форвард Александр Ковпак, который так и не успел поиграть за житомирскую команду из-за пандемии.
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