Бюджет житомирского «Полесья» на новый сезона в I лиге составит 25 млн гривен

Житомирский ФК "Полесье" получит 25 миллионов гривен финансирования для выступлений в Первой лиге. О выделении средств договорились на встрече мэр Житомира Сергей Сухомлин, главный тренер команды Анатолий Бессмертный и директор клуба Владимир Загурский.
Как сообщает SportArena
, клуб получит 20 миллионов гривен за счет спонсоров, а еще 5 миллионов выделит государство (возможно, речь идет о местном бюджете, - ред.).
Футбольный клуб "Полесье" сдаст тесты на коронавирус и уже 12-15 июля начнет подготовку к новому сезону.
Напомним, команде удалось оформить подъем в классе после того, как Вторую лигу Украины признали завершившейся досрочно
. "Полесье" заняло второе место группе А Второй лиги.
Ранее мэр Житомира говорил, что ФК "Полесье" ведет переговоры
с новым потенциальным спонсором.