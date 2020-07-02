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Бюджет житомирского «Полесья» на новый сезона в I лиге составит 25 млн гривен

Сегодня, 08:33:32 615 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бюджет житомирского «Полесья» на новый сезона в I лиге составит 25 млн гривен

 Житомирский ФК "Полесье" получит 25 миллионов гривен финансирования для выступлений в Первой лиге. О выделении средств договорились на встрече мэр Житомира Сергей Сухомлин, главный тренер команды Анатолий Бессмертный и директор клуба Владимир Загурский.

Как сообщает SportArena, клуб получит 20 миллионов гривен за счет спонсоров, а еще 5 миллионов выделит государство (возможно, речь идет о местном бюджете, - ред.).

Футбольный клуб "Полесье" сдаст тесты на коронавирус и уже 12-15 июля начнет подготовку к новому сезону.

Напомним, команде удалось оформить подъем в классе после того, как Вторую лигу Украины признали завершившейся досрочно. "Полесье" заняло второе место группе А Второй лиги.

Ранее мэр Житомира говорил, что ФК "Полесье" ведет переговоры с новым потенциальным спонсором.

Тэги: бюджет, Первая лига, ФК Полесье, футбол
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