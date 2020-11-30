ФК «Полесье» после третьего подряд поражения опустился на 10 место в таблице

Футбольный клуб "Полесье" из Житомира неудачно завершил первую часть сезона. В рамках 16-го тура Первой лиги житомиряне уступили лидеру - ФК "Агробизнес". "Полесье" принимало соперников в Киеве на стадионе имени Банникова, ведь житомирская арена до сих пор на реконструкции.
Как сообщает Sport Arena, команды долго присматривались друг к другу, а первая острота в матча появилась лишь к 18 минуте, когда Галенко от линии штрафной дал передачу под удар Гавриленко, который отлично приложился к мячу, но слишком неточно. А в следующей атаке гости забили. Даудов завозился с мячом в центре поля, его обокрал Николай Когут, нашел разрезной передачей Семенца, который с района штрафной сильно пробил в дальний угол. 0:1.
Хозяева перехватили инициативу и в течении следующих десяти минут имели свои полумоменты, разыграли пару угловых. Но игроки "Агробизнеса" выглядели быстрее и читали все возможные продолжения атак от соперника.
И на 30 минуте команда Чижевского забила во второй раз в результате затяжной позиционной атаки. Николай Когут получил передачу на правой бровке и сделал прострел низом в штрафную. Мяч после рикошета оказался у Груши, который без раздумий пробил с района 11-метровой отметки. 0:2.
Уже в начале второго тайма счет стал разгромным. Черненко навесил с углового, Юхимович неожиданно оказался один перед пустыми воротами и ударом головой сделал счет 0:3.
В дальнейшем гости отдали инициативу сопернику, за что и поплатились на 75 минуте. Понедельник заработал пенальти, удачно подставившись на углу штрафной, Галенко развел мяч и Мозиля по разным углам. 1:3. На большее житомирян не хватило.
На зимний перерыв "Полесье" идет на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 19 очков.
бо команда сирота. Гундич з Сухомлином 200 000 млн сумарно освоїли на 2х стадіонах...
А Полісся грає домашні ігри в Києві і ще платить за оренду чужого стадіону!!!
отак насправді ці вищевказані особи люблять Житомир.
Вони люблять тоді коли є інтерес