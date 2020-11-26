ФК «Полесье» потерпел второе поражение кряду, уступив «Оболони»: обзор матча

Житомирское "Полесье" потерпело второе поражение подряд в чемпионате Украины по футболу среди команд Первой лиги. В 15 туре обидчиком житомирян стал столичный ФК "Оболонь". Матч был принципиальным, ведь до его начала клубы имели одинаковые количество очков, к тому же в этом сезоне житомиряне выбили пивоваров из Кубка Украины.
Как пишет Sport Arena, уже с первых минут "Оболонь" понеслась забивать и брать реванш. Со штрафного, заработанного Батальским на третьей минуте, левоногий защитник Мате зарядил в штангу. А через десять минут, когда после силового прострела с правого фланга вратарь гостей Маханьков отразил мяч прямо на набегавшего Батальского, лишь давление защитников не позволило ему забить с добивания. Но постепенно "Полесье" отодвинуло игру от своих ворот, и вот уже Галенко замыкал подачу с правого фланга – и вратарь Литвиненко парировал его удар на реакции.
Но выжать максимум со своей вспышки активности "Полесье" не смогло, а начав открываться – получило ответочку. Из глубины левого фланга атаку начал Прокопенко, а когда от него мяч получил Майданевич – с правой ноги закрутил мяч в штрафную площадку гостей. И вот тут сыграл свою роль приглашенный Павлом Яковенко поздний новичок – Лукьянчук. В прыжке Павел опередил всех соперников и головой пробросил мяч мимо вратаря – 1:0.
Поведя в счете, "Оболонь" могла его удвоить в следующей же атаке – но защитник Мате после подключения из глубины с левой ноги пальнул над перекладиной. А на ответный укол житомирян среагировал вратарь Литвиненко – он справился с ударом головой от Швеца после штрафного. И очень своевременно снова оживились киевляне. Пошла атака через правый фланг, Батальский разыгрался с Лукьянчуком и навесил, а Алексей Савченко отправил головой мяч в сетку с рикошетом от штанги – это 2:0.
При двух голах перевеса "Оболонь" не остановилась – и правильно сделала. Еще до перерыва киевляне нагрузили защиту "Полесья" многочисленными фланговыми подачами, а после отдыха оперативно довели счет до разгромного. Голиков вбросил аут на Савченко, а тот с правого края забросил мяч в штрафную площадку. А уж там Алексей Майданевич проворно поймал мяч на левую ногу и максимально неудобно для соперников пальнул в дальнюю девятку – 3:0.
Очень старалось "Полесье" забить хотя бы раз, и были атаки, когда горячо становилось возле ворот хозяев, а Литвиненко записал на свой счет еще один сэйв, потащив удар Понедельника после стандарта. Но преимущество, добытое оболонцами, уже не пошатнулось. Киевляне набрали 22 очка, сравнявшись с "Металлистом 1925" и МФК "Николаев". "Полесье" останется девятым с 19 очками.