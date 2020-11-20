Полесские «волки» проиграли «корабелам» из Николаева: видео голов и обзор матча

В поединке 14-го тура футбольный клуб "Полесье" принимал МФК "Николаев". Матч проходил не в Житомире, а в Киеве на стадионе имени Банникова. Житомиряне и николаевцы перед матчем были соседями по турнирной таблице, занимая седьмую и восьмую позиции соответственно, набрав по 19 очков (при матче в запасе у Полесья).
Как сообщает Sport Arena, старт матча выдался не слишком активным, чему также способствовала погода в Киеве — игроки вышли на поле при мокром снеге. "Полесье" в первые минуты запомнилось ударом в створ ворот от Марата Даудова, но Лободров забрал круглого в руки. А вот "Николаев" ответил голом на 15-й минуте: после подачи с углового Охрончука и дальнейшей скидки мяч хорошо лег на ногу Владимиру Одарюку, который слету мощным ударом пробил Яшкова. 1:0 для Николаева.
В первой половине "Полесью" так и не удалось создать какой-либо опасный момент у ворот Корабелов, хоть в целом игра и смотрелась равно. Можно вспомнить удар из пределов штрафной площади Повалия, но защитник Николаева помешал мячу долететь до ворот Лободрова. А вот команда Ильи Близнюка забила второй гол в концовке тайма: Владимир Одарюк сделал дубль, отправив мяч в сетку из пределов штрафной после паса Куксенко — 2:0. Именно при таком счете прозвучал свисток на перерыв.
Во втором тайме "Николаев" контролировал игру, но пропустил мяч после настоящей неразберихи. Ярослав Галенко принял мяч за пределами штрафной и сразу же с разворота пробил в угол ворот гостей. Все бы ничего, но вратарь Корабелов Лободров далеко вышел из ворот и не имел никакой возможности помешать круглому влететь в сетку. Воодушевляющее начало второй половины для команды Сергея Шищенко — 1:2.
Казалось, что "Полесье" имеет шанс зацепиться хотя бы за ничью в этой игре, но "Николаев" так не считал. Сработала замена от Ильи Близнюка: вышедший на поле со скамейки Вадим Витенчук протащил мяч от центра и решился на дальний удар, послав сферу точно в ближний угол ворот номинальных хозяев. Не слишком удачно сыграл в этом эпизоде вратарь житомирян Антон Яшков, который видел момент удара и мяч, но не смог до него дотянуться. 3:1 для Корабелов.
Это третье, и самое крупное поражение "Полесье" в чемпионате. Сейчас клуб из Житомира занимает 8 строчку в турнирной таблице.