Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 20.11.2020    19:38:30
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Ноябрь » 20 » 17:23:46

Полесские «волки» проиграли «корабелам» из Николаева: видео голов и обзор матча

Сегодня, 17:54:46 202 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Полесские «волки» проиграли «корабелам» из Николаева: видео голов и обзор матча

 В поединке 14-го тура футбольный клуб "Полесье" принимал МФК "Николаев". Матч проходил не в Житомире, а в Киеве на стадионе имени Банникова. Житомиряне и николаевцы перед матчем были соседями по турнирной таблице, занимая седьмую и восьмую позиции соответственно, набрав по 19 очков (при матче в запасе у Полесья).

Как сообщает Sport Arena, старт матча выдался не слишком активным, чему также способствовала погода в Киеве — игроки вышли на поле при мокром снеге. "Полесье" в первые минуты запомнилось ударом в створ ворот от Марата Даудова, но Лободров забрал круглого в руки. А вот "Николаев" ответил голом на 15-й минуте: после подачи с углового Охрончука и дальнейшей скидки мяч хорошо лег на ногу Владимиру Одарюку, который слету мощным ударом пробил Яшкова. 1:0 для Николаева.

В первой половине "Полесью" так и не удалось создать какой-либо опасный момент у ворот Корабелов, хоть в целом игра и смотрелась равно. Можно вспомнить удар из пределов штрафной площади Повалия, но защитник Николаева помешал мячу долететь до ворот Лободрова. А вот команда Ильи Близнюка забила второй гол в концовке тайма: Владимир Одарюк сделал дубль, отправив мяч в сетку из пределов штрафной после паса Куксенко — 2:0. Именно при таком счете прозвучал свисток на перерыв.

Во втором тайме "Николаев" контролировал игру, но пропустил мяч после настоящей неразберихи. Ярослав Галенко принял мяч за пределами штрафной и сразу же с разворота пробил в угол ворот гостей. Все бы ничего, но вратарь Корабелов Лободров далеко вышел из ворот и не имел никакой возможности помешать круглому влететь в сетку. Воодушевляющее начало второй половины для команды Сергея Шищенко — 1:2.

Казалось, что "Полесье" имеет шанс зацепиться хотя бы за ничью в этой игре, но "Николаев" так не считал. Сработала замена от Ильи Близнюка: вышедший на поле со скамейки Вадим Витенчук протащил мяч от центра и решился на дальний удар, послав сферу точно в ближний угол ворот номинальных хозяев. Не слишком удачно сыграл в этом эпизоде вратарь житомирян Антон Яшков, который видел момент удара и мяч, но не смог до него дотянуться. 3:1 для Корабелов.

Это третье, и самое крупное поражение "Полесье" в чемпионате. Сейчас клуб из Житомира занимает 8 строчку в турнирной таблице.
 

"Полесье" (Житомир) – МФК "Николаев" 1:3
Голы: Галенко, 57 — Одарюк, 16, 43, Витенчук, 76

 
Тэги: чемпионат Украины, футбол, ФК Полесье, Первая лига
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus