Житомирское «Полесье» на последних секундах матча упустило победу над «Черноморцем»

11 октября житомирское "Полесье" в рамках 6-го тура Первой лиги встречалось с лидером - одесским ФК "Черноморец". Игра проходила на стадионе "Юбилейный" в Буче, ведь стадион "Полесье" уже долгое время на реконструкции, а НТК им. Банникова, где начало сезон домашних матчей ФК "Полесье", был задействован на международном уровне.
Как сообщает Sportarena, первый тайм прошел на встречных курсах. Перед свистком добавили в активности гости, чаще своими ударами тревожили Маханькова. А в начале второго тайма именно хозяева вышли вперед. Власюк протянул мяч по левому флангу и неожиданно для Варакуты пробил почти от левой боковой линии в дальний угол. Мяч под перчатками кипера "Черноморца" проскользнул в дальний угол 1:0.
Забитый мяч вдохновил хозяев, которые заиграли активнее. И "Полесье" вполне могло снимать вопрос о победителе матча. Вышедший на замену Трояновский имел убойный момент, выйдя на рандеву с Варакутой, но пробил над воротами. Команда Шищенко пыталась забить еще раз, но не хватало активности впереди.
Казалось все идет к победе хозяев, но "Черноморец" был иного мнения. Концовка игры прошла у владений Маханькова и гости своего достигли усилиями игроков, вышедших на замен. Свежий Мельничук заработал стандарт у угла штрафной, Козак отдал Мельничуку по флангу, тот навесил и Ковбаса ударом головой оставил не удел вратаря соперника.
В итоге, команды заработали по очку. Это уже четвертая ничья житомирян в сезоне.