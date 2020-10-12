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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2020 » Октябрь » 12 » 08:55:55

Житомирское «Полесье» на последних секундах матча упустило победу над «Черноморцем»

Сегодня, 09:10:55 187 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирское «Полесье» на последних секундах матча упустило победу над «Черноморцем»

 11 октября житомирское "Полесье" в рамках 6-го тура Первой лиги встречалось с лидером - одесским ФК "Черноморец". Игра проходила на стадионе "Юбилейный" в Буче, ведь стадион "Полесье" уже долгое время на реконструкции, а НТК им. Банникова, где начало сезон домашних матчей ФК "Полесье", был задействован на международном уровне.

Как сообщает Sportarena, первый тайм прошел на встречных курсах. Перед свистком добавили в активности гости, чаще своими ударами тревожили Маханькова. А в начале второго тайма именно хозяева вышли вперед. Власюк протянул мяч по левому флангу и неожиданно для Варакуты пробил почти от левой боковой линии в дальний угол. Мяч под перчатками кипера "Черноморца" проскользнул в дальний угол 1:0.
 

Забитый мяч вдохновил хозяев, которые заиграли активнее. И "Полесье" вполне могло снимать вопрос о победителе матча. Вышедший на замену Трояновский имел убойный момент, выйдя на рандеву с Варакутой, но пробил над воротами. Команда Шищенко пыталась забить еще раз, но не хватало активности впереди.

Казалось все идет к победе хозяев, но "Черноморец" был иного мнения. Концовка игры прошла у владений Маханькова и гости своего достигли усилиями игроков, вышедших на замен. Свежий Мельничук заработал стандарт у угла штрафной, Козак отдал Мельничуку по флангу, тот навесил и Ковбаса ударом головой оставил не удел вратаря соперника.

В итоге, команды заработали по очку. Это уже четвертая ничья житомирян в сезоне.
 

Полесье - Черноморец - 1:1
Голы: Власюк, 49 - Ковбаса, 90+3


Тэги: Первая лига, ФК Полесье, чемпионат Украины, футбол
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