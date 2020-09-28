VAR и 3 удаления: «Полесье» в большинстве не смогло дожать «Прикарпатье»

В четвертом туре Первой лиги житомирское "Полесье" на столичном стадионные им. Банникова принимало "Прикарпатье" из Ивано-Франковска. Хоть прикарпатцы и занимали последнее место в таблице, матч они начали довольно активно и выглядели острее житомирян.
Как сообщает Sportarena, ивано-франковцы старались побольше бить – и если попытку Воробчака заглушили защитники, то Вацеба в первом случае издали пробил не так уж в сторону от ворот, зато хлестко, а во втором, можно сказать, прикатил мяч в руки Маханькову.
Однако размеренный ход поединка прервал VAR. В рядовой ситуации в центре поля Француз въехал в Галенкова. Да, фол. Да, проверил "галики". Но то, что в итоге рефери после просмотра видео решил удалить игрока, удивило. Четыре минуты паузы оставили "Прикарпатье" в меньшинстве. Но вот что удивительно – практически сразу же "Полесье", сказать бы, "реализовало меньшинство".
После дальнего удара вратарь парировал мяч перед собой, и Барчук с разбега упаковал мяч в ворота – 0:1. А следом Брынько почти в центре поля на своем правом краю въехал в соперника и составы сравнялись.
А что же "Полесье"? Как оно приходило в себя после бури событий? Еще в первом тайме после подачи Гавриленко со штрафного мяч прошел мимо всех – вратаря гостей, неудачно вышедшего на перехват, и всех полевых игроков, дежуривших на отскок. Впрочем, сразу после отдыха Сондей головой замыкал фланговую подачу – и не попал с убойной позиции. Этот момент, который мог дать гостям двойное преимущество, взбодрил житомирян. И вот уже пошла атака через левый край, Галенков от дальней штанги сбросил в центр и вышедший на замену Понедельник головой сравнял счет – 1:1.
Дальше – больше. Дав две, скажем так, "оранжевые" карточки раньше, рефери обязан был удалять Дербаха, который у своей штрафной вместо мяча угодил ногой в соперника – Галенкова. Штрафной от Власюка ушел в сторону, но теперь уже Полесье было в большинстве в диковинном формате игры 10х9. При равном счете и неравных результатах каждый из соперников мог забивать. У гостей мимо ворот запустил со второго темпа Барчук, у хозяев была острейшая подача с фланга, после которой Сикач срезал в свои ворота, но на месте был вратарь. А Цюцюра и вовсе крутил на верную, но немного не докрутил в дальнюю девятку. Вскоре, правда, Вася оказался в центре внимания, когда упал в жестком столкновении с соперником. Пожелаем парню выздоровления!
Итоговая ничья - это пятое очко для "Полесья" в чемпионате и первое очко "Прикарпатья". После 4-х туров ("Полесье" пропускало один матч из-за эпидемии коронавируса у соперников - ред.) житомиряне занимают 7 место в турнирной таблице.
Man of the Match: Виктор Копиевский
Рефери сполна использовал VAR – смотрел повторы не раз, часто общался с коллегами по гарнитуре и в итоге выдал на руки сразу несколько красных карточек, чем взбодрил матч, но и сделал его более нервным.