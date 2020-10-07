Без атакующего футбола, но результатом: житомирское «Полесье» идет без поражений в чемпионате

Житомирский ФК "Полесье" достаточно удачно стартовал в Первой лиге. Хотя команда пока и не демонстрирует атакующий футбол, на который делал акцент главный тренер
(всего 2 забитых мяча - худший показатель в лиге), это не мешает добиваться результата.
Так произошло и 5-туре Первой лиги, в рамках которого житомиряне сыграли с харьковским ФК "Металлист 1925"
.
Несмотря на пустой стадион в Харькове, М-1925 начал с атаки, которая завершилась неточным ударом Дерека. Скоро за дело взялся и герой прошлого тура, джокер Калайтан, который получил свой шанс в отсутствие травмированных Кравченко и Ямполя - но и его удар был неточным. Вспомнить стоит и момент Шершня после неудачного выхода из ворот Маханькова. У "Полесья" ударов было не меньше — вспомнить стоит и выстрел Повалия рядом со штангой, и удар от Гавриленко, который на угловой перевел Сидоренко.
После перерыва подопечные Шищенко завладели инициативой и надолго прижали М-1925 к воротам. Впрочем, комбинации не приносили ударов - а без ударов не бывает голов. Да, неплохо смотрелся Ковалев, с ним же - Галенко, Повалий, Понедельник… Но голевых моментов так и не возникали. А в обороне команда из Житомира играла безупречно даже без дисквалифицированного Брынько - единственный раз, когда во вторые 45 минут можно что-то вспомнить из атак, так это неудачный рейд Лукаса, который прервал Швец и удар Аниха Чидеры - здесь на высоте был Маханьков.
0:0 - "Полесье" продолжает идти в чемпионате без поражений. После 4-х сыгранных матчей, имея в актив 6 очков, житомиряне занимают 8 место в таблице.