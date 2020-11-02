Житомирское «Полесье» добыло важную победу и закрепилось в ТОП-10. ВИДЕО

В матче десятого тура Первой лиги "Полесье" дома принимало "ВПК-Агро". В прошлом туре житомирская команда потерпела первое в сезоне поражение, минимально уступив Волыни. "ВПК-Агро" перед игрой находилось на 14-й позиции, но от "Полесья", которое идет седьмым, команду отделяла всего одна победа.
Как сообщает Sportarena, гостей ожидал очень непростой выезд, ведь "Полесье" в домашних матчах в рамках чемпионата не проигрывает с мая 2019 года. Вот и этот матч хозяева начали активно, до первого получаса игры запомнились неточными ударами Галенко, Власюк и Даудов, а на 30 минуте с ударом Галенко справился Шелихов. А на 32 минуте Ковалев получил желтую за симуляцию.
Под конец тайма Повалий из-за травмы вынужден был оставить поле, его заменил Галенков. А на 42 минуте неожиданно забили гости. Ляшенко пробил из-за штрафной, Маханьков отбил перед собой и Милесин добил мяч в ворота 0:1. А еще через несколько минут Тищенко мог удваивать преимущество гостей, но чудом не попал в дальний угол.
"Полесье" сравняло счет на 57 минуте. Ковалев передачей отправил в штрафную Понедельника, с ударом которого справился Шелихов, но Галенко оказался первым добивании. 1:1.
А на 70 минуте житомиряне вышли вперед. Понедельник промчался со своей половины поля, отдал передачу Ковалеву, который накрутил защитника и пробил с района штрафной – мяч рикошетом от Яременко влетел в ворота. 2:1.
А на 88 минуте "Полесье" поставило жирную точку в матче. Савошко отличной передачей бросил в порыв Галенкова, который обыграл защитника и вратаря, и отправил мяч в пустые ворота. 3:1. Отметим, что ВПК-Агро заканчивал матч вдесятером после удаления Билого в начале второго тайма.
"Полесье" добывает важную победу и закрепляется в ТОП-10.